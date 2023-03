Chéri Faut Qu’on Parle Royal Comedy Club, 20 octobre 2023, REIMS.

Chéri Faut Qu’on Parle Royal Comedy Club. Un spectacle à la date du 2023-10-20 à 20:00 (2023-10-20 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

DAVID HARDIT PRODUCTIONS (Platesvr-2021-002383/86) présente : ce spectacle. Sandrine et Patrick sont fous amoureux l’un de l’autre mais avec un petit…un très petit…un très très petit point de discorde… Sandrine rêve d’un enfant mais pour le moment le seul enfant qu’elle ait c’est son immature de Patrick… Un des plus gros succès du caféthéâtre en tournée de ses dernières années ! Prix du printemps du rire 2012. Plus de 900 représentations. Faisons-nous un enfant parce que c’est la bonne personne ou parce que c’est le moment ?… Le thème de l’engagement et de la responsabilité de devenir parent est abordé avec humour et délicatesse. À travers Sandrine et Patrick, que nous soyons homme ou femme, un sujet qui nous parle à tous et traité de manière si drôle et parlante que pendant 1h15 on ne cherche pas à savoir ni à comprendre qui a raison ou tort. On préfère rire de cet enchaînement de situations quotidiennes. Les petits égoïsmes de chacun sont exacerbés par le comportement immature et attachant de ce grand gosse dans un corps sportif et la tendresse agacée de la jeune femme qui n’assumera son rôle que lorsqu’elle sera mère. L’humour est bon enfant, les situations sont pertinentes et le duo est adorable, entre chamailleries, vrais petits problèmes et faux gros problèmes : la recette idéale pour une comédie moderne qui fait moucheN° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32 Chéri Faut Qu’on Parle

Royal Comedy Club REIMS 35 rue Buirette Marne

N° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32

