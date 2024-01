CHERE INSAISISSABLE ESPACE DES MOULINS Saint Symphorien, vendredi 27 septembre 2024.

Sophie Tellier nous invite à partir à la rencontre du destin étonnant de Liane de Pougy (1869 – 1950), une des “Grandes Horizontales” de la Belle Époque, danseuse, courtisane, richissime mais aussi femme humiliée, bafouée, ayant subi de nombreuses violences, divorcée puis devenue par son second mariage, princesse Ghika avant de terminer sa vie dans la religion.Quel destin et quelle ascension sociale pour cette femme qui a su gérer sa “carrière” et ses finances en véritable femme d’affaire! Cette pièce musicale en propose un portrait très complet avec un parcours étonnant, où souffle un vent de liberté enthousiasmant, même si cette liberté fut souvent chèrement conquise…Sophie Tellier, qui l’incarne à merveille, est accompagnée par le pianiste et comédien Patrick Laviosa ; un voyage musical de Reynaldo Hahn à Juliette vient ainsi accompagner la vie passionnante de Liane de Pougy. Dans une belle scénographie et d’élégants costumes, cette Chère Insaisissable est à découvrir sans hésiter pendant le festival!

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-09-27 à 20:30

ESPACE DES MOULINS ROUTE DE NIORT 79270 Saint Symphorien 79