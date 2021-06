Argenton-sur-Creuse Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine Argenton-sur-Creuse, Indre Cherchez l’intrus ! Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Cherchez l’intrus ! Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Argenton-sur-Creuse. Cherchez l’intrus !

Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine, le samedi 3 juillet à 18:30 Venez flâner et chercher les objets insolites posés çà et là tout au long du parcours. Saurez-vous les retrouver ? Démêler le vrai du faux ? Ces anachronismes « nocturnes » vont vous surprendre ! Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Rue Charles Brillaud 36200 Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine Adresse Rue Charles Brillaud 36200 Argenton-sur-Creuse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine Argenton-sur-Creuse