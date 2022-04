Cherchez les intrus au musée ! Musée René Baubérot, 14 mai 2022 20:00, Châteauponsac.

Petits et grands sont les bienvenus pour visiter le musée autrement, en cherchant les intrus qui se cachent dans les vitrines !

Le Musée René Baubérot de Châteauponsac, qui bénéficie du Label Musée de France, met à la portée de tous la grande variété de ses collections. Les 17 salles, installées dans un ancien prieuré bénédictin du XIVe siècle, abritent, outre des collections archéologiques, un fonds ethnographique important pour le Limousin (évocation de la vie quotidienne, du monde agricole, des métiers d’autrefois).

http://www.museechateauponsac.fr

Saturday 14 May, 20:00

The René Baubérot Museum in Châteauponsac, which benefits from the Musée de France Label, makes the wide variety of its collections available to all. The 17 rooms, installed in a former Benedictine priory of the fourteenth century, house, in addition to archaeological collections, an important ethnographic fund for the Limousin (evocation of daily life, the agricultural world, the crafts of the past).

Sábado 14 mayo, 20:00

Place Saint-Thyrse, Châteauponsac 87290 Châteauponsac Nouvelle-Aquitaine