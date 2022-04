Chercheurs et chercheuses, créez votre jeu scientifique ! Université Paris-Saclay – tous campus, 31 mai 2022, .

Chercheurs et chercheuses, créez votre jeu scientifique !

du mardi 31 mai au mardi 28 juin à Université Paris-Saclay – tous campus

_Vous êtes personnel de recherche et vous vous intéressez à la médiation et à la vulgarisation scientifique via une approche ludique ? Vous avez des idées de conception d’un jeu scientifique ?_ La Diagonale Paris-Saclay et l’association S[cube] mettent en place un **dispositif de formation inédit sur 3 jours pour vous accompagner dans la création de votre jeu scientifique en lien avec vos travaux de recherche**. Les journées de formation auront lieu les **mardis 31 mai, 21 juin et 28 juin**. ### **Vous souhaitez participer ?** Pour cela, vous êtes invité·e à proposer votre candidature via ce formulaire : [[https://cutt.ly/JFGcYFW](https://cutt.ly/JFGcYFW)](https://cutt.ly/JFGcYFW) Vous avez jusqu’au 8 mai inclus pour vous inscrire. Un jury se réunira le 10 mai 2022 pour sélectionner quatre candidatures. Si la vôtre est retenue, vous serez accompagné·e dans la conception et l’évaluation. La formation se clôturera sur la création d’un prototype jouable et la question de l’édition. L’ensemble des ateliers seront menés par des spécialistes du secteur. **À vos claviers ! Vos idées n’attendent qu’à être lues !**

Sur inscription

Université Paris-Saclay – tous campus Ile-de-France



