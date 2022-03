Cherche jeune fille pour baby-sitting Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Cherche jeune fille pour baby-sitting Aubigny-sur-Nère, 29 mai 2022, Aubigny-sur-Nère. Cherche jeune fille pour baby-sitting Aubigny-sur-Nère

2022-05-29 16:30:00 – 2022-05-29

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère Parce que ces quatre mois de baby-sitting, ça veut dire la possibilité de faire son stage photo cet été, plus un portable, plus encore un peu de monnaie. Camille a rendez-vous… D’après le romain d’Eva Kavian, “Premier Chagrin, Cherche jeune fille pour baby-sitting”. A la boulangerie, Camille déchire l’un des petits papiers découpés au ciseau en bas de l’affichette. D’habitude, elle repère les plans qui pourraient intéresser sa mère. Mais cette annonce-là, elle est pour elle, rien que pour elle. Camille appelle. +33 2 48 81 50 06 Parce que ces quatre mois de baby-sitting, ça veut dire la possibilité de faire son stage photo cet été, plus un portable, plus encore un peu de monnaie. Camille a rendez-vous… D’après le romain d’Eva Kavian, “Premier Chagrin, Cherche jeune fille pour baby-sitting”. CDC Sauldre et Sologne

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Ville Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère Departement Cher

Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere/

Cherche jeune fille pour baby-sitting Aubigny-sur-Nère 2022-05-29 was last modified: by Cherche jeune fille pour baby-sitting Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 29 mai 2022 Aubigny-sur-Nère cher

Aubigny-sur-Nère Cher