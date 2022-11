Cherche et Trouve : La Ville d’Hiver dans l’objectif

Cherche et Trouve : La Ville d'Hiver dans l'objectif, 19 décembre 2022



Un cherche-trouve (à partir de 6-7ans) : LA VILLE D'HIVER À LA LOUPE. Munl d'un road book photo, vous vous perdrez dans les allées du quartier de la Ville d'Hiver. En équipe, vous chercherez des détails architecturaux et trouverez les noms des villas correspondants. Au fur et à mesure de votre progression, vous engrangerez des points. Réaliserez-vous le score parfait tout en respectant le temps imparti ? Durée : environ 1h30 Inscription et renseignements auprès de l'Office de Tourisme.

