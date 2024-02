CHERCHE ET TROUVE GÉANT À CAP LOIRE OÙ EST DENIS ? Cap Loire Mauges-sur-Loire, samedi 29 juin 2024.

Un cherche et trouve dans un lieu atypique à Cap Loire à Montjean-sur-Loire dans le Maine et Loire.

À Cap Loire, les cherche et trouve ne se font pas dans les livres, mais en grandeur nature ! Tenez-vous prêts ! Denis et 4 de ses amis se sont cachés dans Cap Loire mais en plus… vous devez retrouver les 50 objets qu’ils ont dissimulé un peu partout dans le parc. Entre bateaux, jardin et musée, tâchez d’accomplir votre mission retrouver un maximum d’objet !

Animation familiale en autonomie adaptée aux enfants à partir de 3 ans.

Tarifs animation incluse dans le prix d’entrée au parc. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 14:00:00

fin : 2024-06-29 18:00:00

Cap Loire 20 rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@caploire.fr

