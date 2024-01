Cirque : « Foutoir céleste » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, mercredi 26 juin 2024.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 20:30:00

fin : 2024-06-26

Portés acrobatiques, danse, vélo BMX, jonglerie, trapèze ballant…

« Ce spectacle sera un rituel. Un rituel créé et inventé de toutes pièces par des femmes et des hommes qui prennent le temps de fêter leur vulnérabilité, afin de toujours se souvenir qu’elle fait partie de leur humanité. Une célébration de l’incertitude et du risque, pour se rappeler de ne jamais, Ô grand jamais, tout céder à la sécurité. Une cérémonie pour se régaler de ne pas être des dieux tout puissants. Une consolation générale. Une acceptation primordiale. Un grand feu de joie, pour brûler nos envies d’invincibilité. »

Entre transe de consolation, rite de passage et fête jusqu’au bout de la nuit, les 7 acrobates des Exaltés nous invitent, avec leur énergie communicative, à venir fêter les débuts et les fins, les naissances et les morts, les printemps et les hivers, les ratés et les réussites.

« …Un cirque sous chapiteau qui tient ses promesses : exaltation, énergie de tous les sens, et envolées célestes !… Il y a tant d’amour et de générosité dans ce spectacle que l’on se laisse emporter, à rêver de rejoindre ces rondes carnavalesques et sauvages qui font du bien. » La Terrasse

ESCAPADE D’HIVER EST MORTE… VIVE ESCAPADE D’ÉTÉ !

Parce qu’au regard de la crise climatique, il nous est apparu que chauffer un chapiteau en plein hiver n’était peut-être pas la meilleure des choses à faire, dorénavant nous vous donnons rendez-vous en juin pour une Escapade d’Été sur la plage verte !

Une proposition de La Brèche – Pôle national cirque de Normandie, Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin et la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Rendez-vous à la plage verte

Durée : 1h15

Public : Tout public dès 5 ans – A voir en famille

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs.

Cherbourg-Octeville Rue de la Brigantine

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Cotentin