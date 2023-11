Théâtre : « Iphigénie » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 12 avril 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Si le vent se lève, les Grecs, menés par Agamemnon, pourront alors prendre la mer et se mettre en route pour attaquer Troie. Mais pour cela, la jeune Iphigénie doit être sacrifiée. Les Dieux en ont décidé ainsi.

Et si Iphigénie pouvait changer son destin ? Dans une mise en scène d’Anne Théron, le texte de Tiago Rodrigues revisite le mythe antique en se confrontant à l’inéluctable.

« Les dieux sont une fable qu’on nous raconte pour nous souvenir autrement de ce qui s’est réellement passé» déclare Clytemnestre. Les dieux n’existent donc pas. Dans cette nouvelle Iphigénie, il est question de libre arbitre. De choix. Et cessons de dire que ce sont les Dieux qui nous poussent à agir.

En apparence, la tragédie s’achèvera de la même façon mais elle sera foncièrement nouvelle en ce sens qu’elle sera déterminée par la volonté des personnages.

Magnifiée par une mise en scène, une scénographie, des costumes, des lumières, une ambiance sonore et un travail de vidéos de toute beauté, ce nouveau texte de Tiago Rodrigues propose une vision passionnante sur le présent et la mémoire.

Et tout cela, incarné par une troupe de 9 comédiennes et comédiens admirables !

Durée : 1h35.

Public : Tout public dès 12 ans.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-04-12 20:30:00 fin : 2024-04-12 . .

Cherbourg-Octeville Rue de la Chasse Verte

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



If the wind picks up, the Greeks, led by Agamemnon, can set sail to attack Troy. But to do so, the young Iphigenia must be sacrificed. The gods have decided.

But what if Iphigénie could change her fate? Directed by Anne Théron, Tiago Rodrigues?s text revisits the ancient myth by confronting the inescapable.

« The gods are a fable told to us to remind us differently of what really happened, » declares Clytemnestra. So the gods don’t exist. This new Iphigénie is about free will. It’s about choice. And let’s stop saying that it’s the gods who make us act.

On the surface, the tragedy will end in the same way, but it will be fundamentally new in that it will be determined by the will of the characters.

This new text by Tiago Rodrigues offers a fascinating vision of the present and of memory, magnified by beautiful staging, set design, costumes, lighting, soundscape and video work.

And all this, embodied by a cast of 9 admirable actors!

Running time: 1 hour 35 minutes.

Audience: 12 years and over.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Si el viento se levanta, los griegos, liderados por Agamenón, pueden zarpar para atacar Troya. Pero para hacerlo, la joven Ifigenia debe ser sacrificada. Los dioses han decidido.

¿Y si Ifigenia pudiera cambiar su destino? Dirigida por Anne Théron, la obra de Tiago Rodrigues revisa el antiguo mito enfrentándose a lo ineludible.

« Los dioses son una fábula que se nos cuenta para recordarnos de otro modo lo que realmente sucedió », declara Clitemnestra. Así que los dioses no existen. Esta nueva Ifigenia es sobre el libre albedrío. De elección. Y dejemos de decir que son los dioses los que nos hacen actuar.

En apariencia, la tragedia terminará de la misma manera, pero será fundamentalmente nueva en el sentido de que estará determinada por la voluntad de los personajes.

Este nuevo texto de Tiago Rodrigues ofrece una fascinante visión del presente y de la memoria, realzada por una magnífica puesta en escena, escenografía, vestuario, iluminación, paisaje sonoro y trabajo de vídeo.

Y todo ello con un reparto de 9 admirables actores

Duración: 1 hora y 35 minutos.

Público: A partir de 12 años.

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Wenn der Wind auffrischt, können die Griechen unter der Führung von Agamemnon in See stechen und sich auf den Weg machen, um Troja anzugreifen. Doch dafür muss die junge Iphigenie geopfert werden. Die Götter haben dies so beschlossen.

Was wäre, wenn Iphigenie ihr Schicksal ändern könnte? In der Inszenierung von Anne Théron wird der Text von Tiago Rodrigues den antiken Mythos neu beleuchten und sich mit dem Unausweichlichen konfrontieren.

« Die Götter sind ein Märchen, das man uns erzählt, um uns auf andere Weise an das zu erinnern, was wirklich geschehen ist », sagt Klytämnestra. Die Götter existieren also nicht. In dieser neuen Iphigenie geht es um den freien Willen. Von Entscheidungen. Und hören wir auf zu sagen, dass es die Götter sind, die uns zum Handeln bewegen.

Die Tragödie wird scheinbar auf die gleiche Weise enden, aber sie ist insofern grundlegend neu, als sie vom Willen der Figuren bestimmt wird.

Der neue Text von Tiago Rodrigues, der durch eine wunderschöne Inszenierung, Bühnenbild, Kostüme, Licht, Ton und Videoarbeit veredelt wurde, bietet eine spannende Vision über die Gegenwart und die Erinnerung.

Und das alles verkörpert von einem Ensemble aus neun bewundernswerten Schauspielerinnen und Schauspielern!

Dauer: 1 Stunde 35 Minuten.

Publikum: Alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-11-09 par Attitude Manche