Théâtre / marionnettes humaines : « Pinocchio (live)3 » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 5 avril 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Des marionnettistes s’affairent au-dessus d’établis pour fabriquer des Pinocchios.

Non pas, comme nous pourrions nous y attendre, en les sculptant dans le bois, mais en métamorphosant des enfants… en pantins. S’inspirant du mythe de Pinocchio pour le retourner comme un gant, Pinocchio(live)#3 nous propose d’entrer dans un univers futuriste et d’assister « en direct » à une expérience troublante, et fascinante. À quoi ressemble un enfant humain quand il est transformé en objet ?

Sans aucun mot, les comédiens donnent vie à ces « jeunes » marionnettes, dans un travail à la chaîne qui peut faire penser à ces films de science-fiction où les robots sont construits comme des voitures ou d’autres objets usuels.

Alice Laloy et ses comédiens en disent énormément sur les principes éducatifs, le passage à l’âge adulte et la liberté que chacun a en soi. Les 10 enfants sont fantastiques de maîtrise et de présence.

Un spectacle aux frontières de la danse, du théâtre et des arts plastiques, porté par 10 enfants, 10 manipulateurs et 2 musiciens. Une performance poétique troublante, et fascinante. Stupéfiant !

Une coproduction Trident !

Durée : 1h10.

Public : Tout public dès 12 ans.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-04-05 20:30:00 fin : 2024-04-05 . .

Cherbourg-Octeville Rue de la Chasse Verte

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Puppeteers busy themselves over workbenches, making Pinocchios.

Not, as we might expect, by carving them out of wood, but by transforming children? into puppets. Taking the Pinocchio myth and turning it inside out, Pinocchio(live)#3 invites us to enter a futuristic universe and witness a disturbing, yet fascinating, live experience. What does a human child look like when transformed into an object?

Without words, the actors bring these « young » puppets to life, in an assembly-line process reminiscent of those science-fiction films where robots are built like cars or other everyday objects.

Alice Laloy and her actors have a lot to say about educational principles, the passage to adulthood and the freedom that lies within each of us. The 10 children are fantastic in their mastery and presence.

A show at the frontiers of dance, theater and visual arts, performed by 10 children, 10 manipulators and 2 musicians. A disturbing and fascinating poetic performance. Astonishing!

A Trident! co-production

Running time: 1 hr 10 min.

Audience: 12 years and up.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. It also programs outside its walls.

Los titiriteros se afanan en los bancos de trabajo fabricando Pinocchios.

No, como cabría esperar, tallándolos en madera, sino transformando a los niños… en marionetas. Tomando el mito de Pinocho y dándole la vuelta, Pinocchio(live)#3 nos invita a entrar en un universo futurista y ser testigos de una experiencia en vivo inquietante y fascinante. ¿Qué aspecto tiene un niño humano transformado en objeto?

Sin mediar palabra, los actores dan vida a estas « jóvenes » marionetas, en un proceso de cadena de montaje que recuerda a esas películas de ciencia ficción en las que los robots se construyen como coches u otros objetos cotidianos.

Alice Laloy y sus actores tienen mucho que decir sobre los principios educativos, el paso a la edad adulta y la libertad que reside en cada uno de nosotros. Los 10 niños están fantásticos en su control y presencia.

Un espectáculo en las fronteras de la danza, el teatro y las artes visuales, interpretado por 10 niños, 10 manipuladores y 2 músicos. Un espectáculo poético inquietante y fascinante. Asombroso

¡Una coproducción de Trident!

Duración: 1 hora y 10 minutos.

Público: Todos los públicos a partir de 12 años.

Le Trident, la escena nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Puppenspieler arbeiten an Werkbänken, um Pinocchios herzustellen.

Nicht, wie wir vielleicht erwarten würden, durch Schnitzen aus Holz, sondern durch die Verwandlung von Kindern in Puppen. Pinocchio(live)#3 dreht den Mythos von Pinocchio auf den Kopf und lässt uns in eine futuristische Welt eintreten, in der wir einer beunruhigenden und faszinierenden Erfahrung live beiwohnen können. Wie sieht ein menschliches Kind aus, wenn es in ein Objekt verwandelt wird?

Ohne Worte erwecken die Schauspieler diese « jungen » Marionetten zum Leben, in einer Fließbandarbeit, die an Science-Fiction-Filme erinnern mag, in denen Roboter wie Autos oder andere Gebrauchsgegenstände gebaut werden.

Alice Laloy und ihre Darsteller sagen sehr viel über Erziehungsprinzipien, das Erwachsenwerden und die Freiheit, die jeder in sich trägt. Die zehn Kinder sind fantastisch in ihrer Beherrschung und Präsenz.

Eine Aufführung an der Grenze zwischen Tanz, Theater und bildender Kunst, die von 10 Kindern, 10 Manipulatoren und 2 Musikern getragen wird. Eine verstörende und faszinierende poetische Performance. Verblüffend!

Eine Koproduktion mit Trident!

Dauer: 1h10.

Publikum: Alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und des Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

