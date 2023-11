Concert : « Et voilà ! Chapitre 2 » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 3 avril 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Les dix doigts de la main ne suffiraient sans doute pas à pointer tout ce à quoi Stephan Eicher s’intéresse, en musique, au cinéma, passant des concerts acoustiques à un spectacle avec des automates ou une fanfare, du rock à la techno-pop, de la musique de films aux concerts littéraires.

Après Ode, son nouvel album sorti en octobre 2022, Stephan Eicher reprend la route et propose avec Et Voilà ! un spectacle inédit où s’invite la magie. Il y réinterprète les grands classiques de son répertoire et ses nouveaux titres, accompagné de musiciens aux nombreux talents et… d’instruments automates, dans une scénographie pleine de surprises.

Cette tournée est soutenue par le Centre National de la Musique.

En partenariat avec LE CIRCUIT

Durée : 1h40.

Public : Tout public dès 10 ans.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

Stephan Eicher?s musical and cinematic interests could not be summed up in the ten fingers on his hand, ranging from acoustic concerts to a show with automatons or a brass band, from rock to techno-pop, from film music to literary concerts.

After Ode, his new album released in October 2022, Stephan Eicher is back on the road with Et Voilà! a new show featuring magic. He reinterprets the great classics of his repertoire and his new songs, accompanied by multi-talented musicians and? automaton instruments, in a scenography full of surprises.

This tour is supported by the Centre National de la Musique.

In partnership with LE CIRCUIT

Running time: 1 hour 40 minutes.

Audience: 10 years and up.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Los diez dedos de su mano probablemente no bastarían para abarcar todo lo que le interesa a Stephan Eicher, desde la música al cine, desde los conciertos acústicos a un espectáculo con autómatas o una banda de música, desde el rock al tecno-pop, desde la música de cine a los conciertos literarios.

Después de Ode, su nuevo álbum publicado en octubre de 2022, Stephan Eicher vuelve a la carretera con Et Voilà! un nuevo espectáculo de magia. Reinterpreta los grandes clásicos de su repertorio y sus nuevas canciones, acompañado de músicos polifacéticos y… instrumentos autómatas, en una escenografía llena de sorpresas.

Esta gira cuenta con el apoyo del Centre National de la Musique.

En colaboración con LE CIRCUIT

Duración: 1 hora 40 minutos.

Público: Todos los públicos a partir de 10 años.

Le Trident, el escenario nacional de Cherburgo-en-Cotentin, ofrece al público de Cherburgo-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Die zehn Finger seiner Hand würden wahrscheinlich nicht ausreichen, um alles aufzuzählen, wofür sich Stephan Eicher interessiert, in der Musik, im Kino, von akustischen Konzerten bis zu einer Aufführung mit Automaten oder einer Blaskapelle, von Rock bis Techno-Pop, von Filmmusik bis zu literarischen Konzerten.

Nach seinem neuen Album Ode, das im Oktober 2022 erschienen ist, geht Stephan Eicher wieder auf Tournee und bietet mit Et Voilà! eine ganz neue Show, in die auch die Magie einfließt. Er interpretiert die großen Klassiker seines Repertoires und seine neuen Titel neu, begleitet von Musikern mit zahlreichen Talenten und? automatischen Instrumenten, in einem Bühnenbild voller Überraschungen.

Diese Tournee wird vom Centre National de la Musique unterstützt.

In Partnerschaft mit LE CIRCUIT

Dauer: 1 Stunde 40 Minuten.

Publikum: Alle Zuschauer ab 10 Jahren.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und des Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

