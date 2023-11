Concert : « Amériques ! » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 26 mars 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Deux pianos « grand concert » sur la scène de l’Italienne !

C’est sans doute le programme le plus original de La Belle Saison 2023-2024, conçu par Vanessa Wagner à 2 pianos et 8 mains !

Amériques, c’est la première pièce composée par Varèse à son arrivée aux États-Unis.

Originellement, elle est écrite pour orchestre symphonique puis transcrite pour deux pianos par le compositeur. Amériques de Varèse est l’une de ces oeuvres qui ont marqué un tournant dans l’histoire de la musique à l’instar du Sacre du printemps de Stravinsky.

Le son que parviennent à trouver les quatre pianistes sonne comme le plus fourni des orchestres.

Pour compléter ce programme, nous vous proposons de découvrir des oeuvres des compositeurs américains Philip Glass, Bryce Dessner, Christopher Cerrone, Meredith Monk ou encore Nico Muhly.

Ce concert est programmé dans le cadre de La Belle Saison.

Durée : 2h avec entracte de 30 minutes

Public : Tout public – A voir en famille

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

Two grand concert pianos on the Italienne stage!

This is undoubtedly the most original program of La Belle Saison 2023-2024, conceived by Vanessa Wagner for 2 pianos and 8 hands!

Amériques is the first piece composed by Varèse on his arrival in the United States.

Originally written for symphony orchestra, it was later transcribed for two pianos by the composer. Varèse?s Amériques is one of those works that, like Stravinsky?s Rite of Spring, marked a turning point in the history of music.

The sound achieved by the four pianists sounds like the fullest of orchestras.

To complete the program, we invite you to discover works by American composers Philip Glass, Bryce Dessner, Christopher Cerrone, Meredith Monk and Nico Muhly.

This concert is programmed as part of La Belle Saison.

Duration: 2 hours with a 30-minute intermission

Public: All audiences – Family-friendly

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Dos pianos de concierto en el escenario de la Italienne

Este es sin duda el programa más original de La Belle Saison 2023-2024, ¡concebido por Vanessa Wagner para 2 pianos y 8 manos!

Amériques es la primera obra compuesta por Varèse a su llegada a Estados Unidos.

Originalmente escrita para orquesta sinfónica, fue transcrita para dos pianos por el compositor. Amériques de Varèse es una de esas obras que marcaron un antes y un después en la historia de la música, como La consagración de la primavera de Stravinsky.

El sonido que consiguen los cuatro pianistas suena como la más completa de las orquestas.

Para completar el programa, le invitamos a descubrir obras de los compositores estadounidenses Philip Glass, Bryce Dessner, Christopher Cerrone, Meredith Monk y Nico Muhly.

Este concierto forma parte de La Belle Saison.

Duración: 2 horas con un intervalo de 30 minutos

Público: Todas las edades – Para toda la familia

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Zwei « Grand Concert »-Pianos auf der Bühne der Italienne!

Dies ist zweifellos das originellste Programm der La Belle Saison 2023-2024, das Vanessa Wagner für zwei Klaviere und acht Hände konzipiert hat!

Amériques ist das erste Stück, das Varèse bei seiner Ankunft in den USA komponierte.

Ursprünglich wurde es für ein Symphonieorchester geschrieben und später vom Komponisten für zwei Klaviere transkribiert. Varèses Amériques ist eines der Werke, die ähnlich wie Strawinskys Sacre du printemps einen Wendepunkt in der Musikgeschichte markierten.

Der Klang, den die vier Pianisten erzielen, klingt wie das vollste Orchester.

Um dieses Programm zu vervollständigen, bieten wir Ihnen Werke der amerikanischen Komponisten Philip Glass, Bryce Dessner, Christopher Cerrone, Meredith Monk und Nico Muhly an.

Dieses Konzert wird im Rahmen von La Belle Saison programmiert.

Dauer: 2 Stunden mit 30-minütiger Pause

Publikum: Für alle Altersgruppen – Für die ganze Familie

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

