Cirque : « Derby » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 16 mars 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

DERBY, c’est l’histoire d’un sport féminin de contact, le Roller Derby, qui se pratique en roller quad.

Le but du jeu étant pour l’une des joueuses de réussir à dépasser en un laps de temps donné les joueuses adverses sans se faire projeter au sol ni sortir de la piste.

Sport inclusif, extrêmement physique, technique, il a la particularité d’être mis en scène comme un véritable show et agit comme un révélateur intime de la personnalité pour celles qui le vivent.

Le Roller Derby, ce sont surtout des valeurs incontournables pour les pratiquantes. Il y est question de solidarité, d’autogestion, de refus du corps normé et de l’affirmation de soi.

Inspirées par les histoires des actrices de ce sport, nous suivrons dans ce spectacle leur parcours initiatique, intime et collectif, à travers le dépassement, la virtuosité et la chute, élément central de ce sport.

Imaginez une piste dans laquelle nous pourrons construire plusieurs espaces, un lieu de sport, de performance, d’émotions et de fête qui célébrera tous les corps. Avec l’intuition que cette piste de roller partage de multiples points communs avec celle du cirque.

Un spectacle co-accueilli par Le Trident et La Brèche – Pôle national cirque de Normandie dans le cadre de SPRING

Du 13 mars au 21 avril 2024 – Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie.

Durée : 1h10

Public : Tout public dès 11 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-03-16 21:00:00 fin : 2024-03-16 . .

Cherbourg-Octeville Rue de la Chasse Verte

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



DERBY is the story of a women?s contact sport, Roller Derby, played on roller quad bikes.

The aim of the game is for one of the players to overtake the opposing players in a given timeframe without being thrown to the ground or leaving the track.

An inclusive, extremely physical and technical sport, it is staged like a real show, and acts as an intimate revelation of personality for those who experience it.

Above all, Roller Derby is about values that cannot be ignored. It’s all about solidarity, self-management, refusal of the standardized body and self-assertion.

Inspired by the stories of the sport?s actresses, we follow their personal and collective journeys of initiation, through the virtuosity and the fall that are central to the sport.

Imagine a runway in which we can build several spaces, a place of sport, performance, emotions and celebration for all bodies. With the intuition that this roller rink shares many similarities with that of the circus.

A show co-hosted by Le Trident and La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie as part of SPRING

From March 13 to April 21, 2024 ? International Festival of New Circus Forms in Normandy.

Running time: 1 hour 10 minutes

Audience: 11 years and up

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

DERBY es la historia de un deporte de contacto femenino, el Roller Derby, que se practica en quads.

El objetivo del juego es que una de las jugadoras supere a las contrarias en un tiempo determinado sin ser derribada al suelo ni salirse de la pista.

El Roller Derby es un deporte inclusivo, extremadamente físico y técnico, con la característica distintiva de escenificarse como un auténtico espectáculo y actuar como una íntima revelación de la personalidad de quienes lo viven.

Por encima de todo, el Roller Derby trata de valores que no pueden ignorarse. Se trata de solidaridad, de autogestión, de negarse a aceptar un cuerpo estandarizado y de hacerse valer.

Inspirado en las historias de las mujeres que practican este deporte, en este espectáculo seguimos su viaje personal y colectivo de iniciación, a través del virtuosismo y la caída, elemento central del deporte.

Imaginemos una pista en la que podamos construir varios espacios, un lugar de deporte, rendimiento, emoción y celebración para todos los cuerpos. Con la intuición de que esta pista de patinaje comparte muchas similitudes con la del circo.

Un espectáculo coorganizado por Le Trident y La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie en el marco de SPRING

Del 13 de marzo al 21 de abril de 2024 ? Festival internacional de nuevas formas de circo en Normandía.

Duración: 1 hora 10 minutos

Público: a partir de 11 años

Le Trident, escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

DERBY ist die Geschichte eines weiblichen Kontaktsports, des Roller Derbys, das auf Quad-Rollern ausgetragen wird.

Das Ziel des Spiels ist es, die gegnerischen Spielerinnen in einer bestimmten Zeit zu überholen, ohne dabei zu Boden zu gehen oder die Bahn zu verlassen.

Der Sport ist inklusiv, extrem körperlich und technisch, wird wie eine echte Show inszeniert und wirkt wie eine intime Enthüllung der Persönlichkeit derjenigen, die ihn erleben.

Roller Derby steht vor allem für Werte, die für die Sportlerinnen unumgänglich sind. Es geht um Solidarität, Selbstverwaltung, die Ablehnung eines normierten Körpers und Selbstbehauptung.

Inspiriert von den Geschichten der Akteurinnen dieses Sports verfolgen wir in diesem Stück ihren intimen und kollektiven Initiationsweg durch Überwindung, Virtuosität und den Sturz, der das zentrale Element dieses Sports ist.

Stellen Sie sich eine Bahn vor, in der wir verschiedene Räume bauen können, einen Ort des Sports, der Leistung, der Emotionen und des Festes, der alle Körper feiert. Mit der Intuition, dass diese Rollschuhbahn viele Gemeinsamkeiten mit dem Zirkus hat.

Eine Aufführung in Zusammenarbeit mit Le Trident und La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie im Rahmen von SPRING

Vom 13. März bis 21. April 2024 ? Internationales Festival für neue Zirkusformen in der Normandie.

Dauer: 1 Stunde 10 Minuten

Publikum: Alle Zuschauer ab 11 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche