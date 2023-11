Présentation de la saison 23/24 et visite du théatre Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 16 mars 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Apprenez-en plus sur les spectacles de la saison et explorez l’envers du décor ! Notre équipe vous présente le théâtre dans les moindres détails. Découvrez la salle à l’Italienne, le foyer, et les espaces cachés de ce lieu emblématique.

Réservation nécessaire auprès du Trident.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-03-16 10:30:00 fin : 2024-03-16 . .

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Learn more about the season’s shows and explore behind the scenes! Our team will show you around the theater, down to the last detail. Discover the Salle à l’Italienne, the foyer, and the hidden spaces of this iconic venue.

Reservations required with Le Trident.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Descubra los espectáculos de la temporada y explore entre bastidores Nuestro equipo le mostrará todos los detalles del teatro. Descubra el auditorio de estilo italiano, el vestíbulo y los espacios ocultos de este lugar emblemático.

Reserva obligatoria con Le Trident.

Le Trident, teatro nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Erfahren Sie mehr über die Aufführungen der Saison und erkunden Sie den Blick hinter die Kulissen! Unser Team stellt Ihnen das Theater bis ins kleinste Detail vor. Entdecken Sie den Italienischen Saal, das Foyer und die versteckten Räume dieses ikonischen Ortes.

Reservierung beim Trident erforderlich.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche