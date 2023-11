Dessin / musique / vidéo : « Antichambre » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 23 février 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Tout l’été, enfermé dans sa chambre de bonne, un homme travaille avec acharnement sur son ordinateur quand il retrouve une photo de lui, enfant, tenant dans sa main un papillon.

Grâce à cette photo, il renoue avec l’observation et l’émerveillement qui étaient enfouis en lui.

Sentir le vent, observer les nuages et s’abandonner à la rêverie. Il survole L’Amazonie, plonge dans les abysses, croise des créatures chimériques et tombe amoureux.

Ses voyages imaginaires vont parfois l’intriguer, l’attendrir, souvent l’émerveiller, mais surtout le transformer pour toujours.

Mais quelle virtuosité ! Le duo utilise feutres, encre, fusain, doigts, sable, craie, pinceaux, faisant un spectacle que l’on voit naître au plateau. Il agit par le dessin, les instruments de musique, les différentes techniques de projection, les caméras, la manivelle, l’eau, les accessoires et les ombres… Et le spectacle s’adresse à tous, petits et grands, naviguant de la poésie picturale au gag absurde.

Durée : 1h

Public : Tout public dès 8 ans.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



All summer long, locked away in his maid?s room, a man is hard at work on his computer when he finds a photo of himself as a child, holding a butterfly in his hand.

Thanks to this photo, he reconnects with the observation and wonder that were buried deep inside him.

Feeling the wind, observing the clouds and surrendering himself to daydreaming. He flies over the Amazon, dives into the abyss, meets chimerical creatures and falls in love.

His imaginary journeys sometimes intrigue him, sometimes move him, often fill him with wonder, but above all transform him forever.

But what virtuosity! The duo use felt-tip pens, ink, charcoal, fingers, sand, chalk and paintbrushes to create a show that comes to life on stage. They use drawing, musical instruments, various projection techniques, cameras, cranks, water, props and shadows? And the show is for everyone, young and old, from pictorial poetry to absurdist gags.

Running time: 1 hour

Audience: All ages 8 and up.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. It also programs outside its walls.

Durante todo el verano, encerrado en su cuarto de servicio, un hombre trabaja sin descanso en su ordenador cuando encuentra una foto suya de niño, sosteniendo una mariposa en la mano.

Gracias a esta foto, vuelve a conectar con la observación y el asombro que estaban enterrados en lo más profundo de su ser.

Siente el viento, observa las nubes y se entrega a la ensoñación. Sobrevuela el Amazonas, se sumerge en el abismo, conoce criaturas quiméricas y se enamora.

Sus viajes imaginarios a veces le intrigan, a veces le conmueven, a menudo le llenan de asombro, pero sobre todo le transforman para siempre.

Pero ¡qué virtuosismo! El dúo utiliza rotuladores, tinta, carboncillo, dedos, arena, tiza y pinceles para crear un espectáculo que nace en el escenario. Utilizan el dibujo, instrumentos musicales, diferentes técnicas de proyección, cámaras, manivelas, agua, atrezzo y sombras? Y el espectáculo es para todos, jóvenes y mayores, navegando desde la poesía pictórica hasta los gags absurdistas.

Duración: 1 hora

Público: A partir de 8 años.

Le Trident, la escena nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Ein Mann, der den ganzen Sommer über in seinem Dienstmädchenzimmer eingesperrt ist, arbeitet angestrengt an seinem Computer, als er ein Foto von sich als Kind findet, auf dem er einen Schmetterling in der Hand hält.

Dank dieses Fotos kann er wieder mit der Beobachtung und dem Staunen beginnen, die in ihm verborgen waren.

Er spürt den Wind, beobachtet die Wolken und gibt sich seinen Träumen hin. Er fliegt über den Amazonas, taucht in die Tiefen des Ozeans, begegnet Fantasiewesen und verliebt sich.

Seine Phantasiereisen werden ihn manchmal faszinieren, ihn rühren, ihn oft in Erstaunen versetzen, aber vor allem werden sie ihn für immer verändern.

Aber welche Virtuosität! Das Duo verwendet Filzstifte, Tinte, Kohle, Finger, Sand, Kreide und Pinsel, um ein Schauspiel zu schaffen, das man auf der Bühne entstehen sieht. Es wird mit Zeichnungen, Musikinstrumenten, verschiedenen Projektionstechniken, Kameras, Handkurbeln, Wasser, Requisiten und Schatten agiert Das Stück richtet sich an alle, Groß und Klein, und bewegt sich von malerischer Poesie bis hin zu absurden Gags.

Dauer: 1 Stunde

Publikum: Alle Zuschauer ab 8 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und des Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

