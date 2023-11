Théatre : « Hop! » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 2 février 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

À droite, il y a J. ( Jacques Gamblin). À gauche, il y a R. (Raphaëlle Delaunay). Lui, c’est un homme qui a travaillé dans l’aéronautique toute sa vie ; il dispose désormais de tout son temps et aimerait se sentir mieux dans son corps. Elle, c’est une professeure de danse qui se passionne pour l’épanouissement des gens comme lui. Ils étaient faits pour se rencontrer.

Et s’entendre. Une question de hasard.

Face à eux, il y a un espace blanc, vide, délimité par deux grands murs. Tout y est possible. Ou presque. Ça chahute et ça se bouscule. Les voilà bientôt qui s’envolent, qui s’emboîtent, qui se disloquent, qui se disputent et qui se réassemblent. Pour le meilleur et pour le rire. C’est un combat endiablé entre deux êtres qui, à l’instar des aimants, s’attirent et se repoussent.

On est quelque part entre la danse, le théâtre et la performance. À cheval entre l’humour et le sérieux. À moitié dans la douceur et l’âpreté, l’improvisation folle et la composition rigoureuse et la poésie…

Durée : 1h20.

Public : Tout public dès 12 ans.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



On the right is J. ( Jacques Gamblin). On the left is R. (Raphaëlle Delaunay). He is a man who has worked in the aeronautics industry all his life; he now has all the time in the world and would like to feel better in his body. She is a dance teacher with a passion for helping people like him to flourish. They were destined to meet.

And get along. A matter of chance.

Opposite them is a white, empty space bounded by two large walls. Anything is possible. Or almost. Things are hectic and jostling. Soon, they’re flying, interlocking, breaking up, arguing and reassembling. For better and for laughs. It’s a frenzied battle between two beings who, like magnets, attract and repel each other.

It’s somewhere between dance, theater and performance. Half humor, half seriousness. Halfway between gentleness and harshness, wild improvisation and rigorous composition and poetry?

Running time: 1h20.

Audience: All ages 12 and up.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

A la derecha, J. (Jacques Gamblin). A la izquierda, R. (Raphaëlle Delaunay). Él es un hombre que ha trabajado toda su vida en la industria aeronáutica; ahora tiene todo el tiempo del mundo y le gustaría sentirse mejor con su cuerpo. Ella es profesora de danza y le apasiona ayudar a personas como él a desarrollar todo su potencial. Estaban destinados a encontrarse.

Y a entenderse. Cuestión de suerte.

Frente a ellos hay un espacio blanco y vacío delimitado por dos grandes muros. Todo es posible. O casi. Las cosas se ponen agitadas y caóticas. Pronto están volando, encajando, separándose, discutiendo y volviendo a juntarse. Para bien y para reír. Es una batalla frenética entre dos seres que, como imanes, se atraen y se repelen.

A medio camino entre la danza, el teatro y la performance. A medio camino entre el humor y la seriedad. A medio camino entre la dulzura y la dureza, la improvisación salvaje y la composición rigurosa y la poesía?

Duración: 1 hora y 20 minutos.

Público: A partir de 12 años.

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea en teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Auf der rechten Seite steht J. ( Jacques Gamblin). Auf der linken Seite steht R. (Raphaelle Delaunay). Er ist ein Mann, der sein ganzes Leben lang in der Luft- und Raumfahrtindustrie gearbeitet hat und nun alle Zeit der Welt hat, um sich in seinem Körper besser zu fühlen. Sie ist eine Tanzlehrerin, die sich leidenschaftlich für die Entwicklung von Menschen wie ihn einsetzt. Sie sind füreinander bestimmt.

Und sich zu verstehen. Eine Frage des Zufalls.

Vor ihnen liegt ein leerer, weißer Raum, der von zwei großen Wänden begrenzt wird. Hier ist alles möglich. Oder fast alles. Es tobt und drängt sich. Bald fliegen sie durch die Luft, fügen sich ineinander, lösen sich auf, streiten sich und setzen sich wieder zusammen. Zum Besten und zum Lachen. Es ist ein wilder Kampf zwischen zwei Menschen, die sich wie Magneten anziehen und abstoßen.

Wir befinden uns irgendwo zwischen Tanz, Theater und Performance. Zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Halb sanft und halb hart, wild improvisiert und streng komponiert und poetisch?

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten.

Publikum: Alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Le Trident, die nationale Bühne von Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

