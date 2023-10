Théatre : « Au loin les oiseaux » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 30 janvier 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Et si un matin, vous trouviez dans votre boite aux lettres une convocation au tribunal.

Vous avez été tiré au sort pour être juré dans un procès…

En 2012, après des années de violences conjugales, Jacqueline Sauvage abat son mari. La pièce aborde cette célèbre affaire judiciaire du seul point de vue des jurés de la cour d’appel, tirés au sort.

Ici aucune scène de tribunal, pas de reconstitution de procès mais un ensemble de portraits de jurés d’une belle humanité, vivant une expérience qui opérera chez eux un profond changement.

Pas facile d’être juré. Entre morale, droit pénal, intime conviction, affects, logique et évidence, le spectateur (tout comme le juré) se fraye son propre chemin et envoie valser ses certitudes. L’expérience citoyenne d’être appelé comme juré laisse des traces et questionne la possibilité d’une solution collective. Pourquoi est-ce moi qui ait été choisi ? Qui suis-je pour condamner ou acquitter ? Comment mes tracas du quotidien peuvent-ils cohabiter avec cette tragédie ?

Au loin les oiseaux pose la question de comment peut-on et doit-on juger ?

Durée : 1h50

Public : Tout public dès 15 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



What if one morning you found a court summons in your mailbox?

You’ve been drawn as a juror for a trial?

In 2012, after years of domestic violence, Jacqueline Sauvage shot her husband dead. The play looks at this famous court case solely from the point of view of the randomly selected jurors on the Court of Appeal.

There are no courtroom scenes, no trial re-enactments, but rather a series of portraits of jurors with a beautiful humanity, living through an experience that will bring about a profound change in them.

Being a juror isn’t easy. Between morality, criminal law, personal conviction, emotions, logic and evidence, the viewer (like the juror) finds his or her own way, throwing certainties to the wind. The experience of being called as a juror leaves its mark, and questions the possibility of a collective solution. Why was I chosen? Who am I to convict or acquit? How can my everyday worries coexist with this tragedy?

Au loin les oiseaux raises the question of how can and should we judge?

Running time: 1 hour 50 minutes

Audience: 15 years and over

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also programs outside its walls.

¿Qué pasaría si una mañana encontraras una citación judicial en tu buzón?

¿Te ha tocado por sorteo ser jurado en un juicio?

En 2012, tras años de violencia doméstica, Jacqueline Sauvage mató a su marido de un disparo. La obra aborda este famoso caso judicial únicamente desde el punto de vista de los miembros del jurado del Tribunal de Apelación, que fueron elegidos por sorteo.

No hay escenas judiciales ni recreaciones de juicios, sino una serie de retratos humanos de jurados que viven una experiencia que les cambiará profundamente.

No es fácil ser jurado. Entre la moral, el derecho penal, las convicciones personales, las emociones, la lógica y las pruebas, el espectador (como el jurado) forja su propio camino y arroja sus certezas al viento. La experiencia de ser convocado como jurado deja huella y plantea interrogantes sobre la posibilidad de una solución colectiva. ¿Por qué he sido yo el elegido? ¿A quién debo condenar o absolver? ¿Cómo pueden coexistir mis preocupaciones cotidianas con esta tragedia?

Pájaros en la distancia plantea la cuestión de cómo podemos y debemos juzgar

Duración: 1 hora 50 minutos

Público: Todos los públicos a partir de 15 años

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Was wäre, wenn Sie eines Morgens eine Vorladung zum Gericht in Ihrem Briefkasten finden würden?

Sie wurden als Geschworener ausgelost?

2012 erschießt Jacqueline Sauvage nach jahrelanger häuslicher Gewalt ihren Mann. Das Stück behandelt diesen berühmten Fall aus der Sicht der ausgelosten Geschworenen des Berufungsgerichts.

Hier gibt es keine Gerichtsszenen, kein nachgestelltes Verfahren, sondern eine Reihe von Porträts von Geschworenen, die eine Erfahrung machen, die sie tiefgreifend verändern wird.

Es ist nicht leicht, ein Geschworener zu sein. Zwischen Moral, Strafrecht, innerer Überzeugung, Affekten, Logik und Evidenz bahnt sich der Zuschauer (wie auch der Geschworene) seinen eigenen Weg und wirft seine Gewissheiten über Bord. Die Bürgererfahrung, als Geschworener berufen zu werden, hinterlässt Spuren und stellt die Möglichkeit einer kollektiven Lösung in Frage. Warum wurde gerade ich ausgewählt? Wer bin ich, um zu verurteilen oder freizusprechen? Wie kann ich meine alltäglichen Sorgen mit dieser Tragödie vereinbaren?

In der Ferne die Vögel stellt die Frage, wie man urteilen kann und soll

Dauer: 1h50

Publikum: Alle Zuschauer ab 15 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

