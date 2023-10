Danse : « L’autre » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 23 janvier 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

La pièce raconte le bouleversement que provoque une rencontre dans une vie.

L’intensité et l’imprévisibilité, la fusion et la séparation.

Chacun leur tour les interprètes dansent, seuls.

Ils expriment un manque.

Puis vient la rencontre.

De ce bouleversement de la rencontre va naître une curiosité, un désir de connaître l’autre et par là-même une révélation de soi.

Dès lors, ils ne se quitteront plus. Ils danseront toujours en contact et tout s’établira dans le rapport à l’autre. Ils se sentent, se cherchent et s’émeuvent.

On ressent le lien qui unit les deux êtres rien qu’aux caresses qu’ils échangent. Comment se touchent-ils ? Prennent-ils soin l’un de l’autre ?

Mais que se passe-t-il lorsque l’autre n’est plus là ?

Il faut alors danser cette absence et ce qui persiste dans cette disparition.

La sublime interprétation de Lauriane Madelaine et de Julien Raso offre un moment suspendu, sensuel et sensible. Avec L’Autre, Sylvain Groud nous propose une poésie dansée de l’intime, un magnifique chant d’amour…tout en gestes.

« À travers les musiques jouées en direct, les enchaînements répétés, il invite à une balade sentimentale, une flânerie sensible où tout est possible, le beau comme le laid, le tendre comme le rugueux. » L’Oeil d’Olivier.

Tout public dès 10 ans.

Durée : 50 min.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



The play tells the story of the upheaval of a life-changing encounter.

Intensity and unpredictability, fusion and separation.

The performers take turns dancing, alone.

They express a lack.

Then comes the encounter.

The upheaval of this encounter gives rise to curiosity, a desire to get to know the other, and thus a revelation of the self.

From then on, they never leave each other. They will always dance in contact with each other, and their relationship with each other will be the key to everything. They feel, seek and move each other.

You can feel the bond between them just by the caresses they exchange. How do they touch each other? Do they care for each other?

But what happens when the other is gone?

It’s time to dance the absence and what persists in this disappearance.

The sublime performance by Lauriane Madelaine and Julien Raso offers a sensual, sensitive and suspended moment. With L?Autre, Sylvain Groud offers us intimate dance poetry, a magnificent love song?all gesture.

« Through music played live and repeated sequences, he invites us on a sentimental stroll, a sensitive stroll where everything is possible, the beautiful as well as the ugly, the tender as well as the rough. » L’Oeil d’Olivier.

For audiences aged 10 and up.

Running time: 50 min.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. It also programs outside its walls.

La obra narra la agitación de un encuentro que cambia la vida.

La intensidad y la imprevisibilidad, la fusión y la separación.

Los bailarines se turnan para bailar, solos.

Expresan una carencia.

Luego llega el encuentro.

La agitación del encuentro suscita una curiosidad, un deseo de conocer al otro, y con ello una revelación del yo.

A partir de entonces, nunca se separarán. Bailarán siempre en contacto y todo se establecerá en su relación con el otro. Se sienten, se buscan, se mueven.

Puedes sentir el vínculo entre ellos sólo por las caricias que intercambian. ¿Cómo se tocan? ¿Se cuidan el uno al otro?

Pero, ¿qué pasa cuando el otro no está?

Tenemos que bailar a través de esta ausencia y de lo que persiste en esta desaparición.

La sublime interpretación de Lauriane Madelaine y Julien Raso ofrece un momento sensual, sensible, suspendido. Con L’Autre, Sylvain Groud nos ofrece una poesía íntima de danza, una magnífica canción de amor llena de gestos.

« A través de la música interpretada en directo y de secuencias repetidas, nos invita a un paseo sentimental, un paseo sensible donde todo es posible, lo bello y lo feo, lo tierno y lo áspero » L’Oeil d’Olivier.

Para todos los públicos a partir de 10 años.

Duración: 50 minutos.

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Das Stück erzählt von der Erschütterung, die eine Begegnung im Leben eines Menschen auslöst.

Die Intensität und die Unvorhersehbarkeit, die Verschmelzung und die Trennung.

Die Darsteller tanzen nacheinander, allein.

Sie drücken einen Mangel aus.

Dann kommt die Begegnung.

Aus dieser erschütternden Begegnung entsteht eine Neugier, ein Wunsch, den anderen kennenzulernen, und damit auch eine Selbstoffenbarung.

Von da an werden sie sich nicht mehr trennen. Sie werden immer in Kontakt miteinander tanzen und alles wird in der Beziehung zum anderen aufgebaut. Sie fühlen, suchen und bewegen sich.

Allein durch die Berührungen, die sie austauschen, spürt man die Verbindung zwischen den beiden Menschen. Wie berühren sie sich? Wie kümmern sie sich umeinander?

Aber was passiert, wenn der andere nicht mehr da ist?

Dann muss man diese Abwesenheit und das, was in diesem Verschwinden fortbesteht, tanzen.

Die erhabene Interpretation von Lauriane Madelaine und Julien Raso sorgt für einen schwebenden, sinnlichen und sensiblen Moment. Mit L’Autre bietet uns Sylvain Groud eine getanzte Poesie der Intimität, ein wunderschönes Liebeslied, ganz in Gesten.

« Durch die live gespielte Musik und die wiederholten Abläufe lädt er zu einem sentimentalen Spaziergang ein, einem sensiblen Flanieren, bei dem alles möglich ist, das Schöne wie das Hässliche, das Zarte wie das Raue. » L’Oeil d’Olivier.

Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.

Dauer: 50 Min.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

