Danse : « Des chimères dans la tête » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 19 janvier 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Quel enfant n’a jamais rêvé de voir les personnages d’un dessin s’animer et sortir de la feuille blanche ? C’est aujourd’hui possible avec le spectacle Des chimères dans la tête !

Après Adolescent, accueilli au Trident en 2019, Sylvain Groud retrouve la peintre et plasticienne Françoise Pétrovitch pour une nouvelle création complice tournée vers l’enfance.

Des chimères dans la tête est né de la rencontre du chorégraphe, de la plasticienne et du créateur audiovisuel Hervé Plumet. Le spectacle est une invitation à plonger dans l’imaginaire sans fond de l’enfance. Projections d’images et présences réelles du corps des danseurs pour fabriquer une ménagerie extraordinaire.

Imaginez : une poule dont la tête serait le pied d’un danseur, un renard dont les pattes seraient démesurément grandes. Entre la beauté des dessins et des couleurs, les corps malicieux des danseurs et un dispositif scénique ingénieux, cette création est un petit bijou !

À voir en famille… ou entre adultes pour vérifier que vous avez bien gardé votre âme d’enfant !

Jeune public dès 6 ans / A voir en famille.

Durée : 50 min.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-01-19 19:30:00 fin : 2024-01-19 . .

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



What child hasn?t dreamed of seeing the characters in a drawing come to life and emerge from the blank page? Now you can with Des chimères dans la tête!

After Adolescent, presented at Le Trident in 2019, Sylvain Groud reunites with painter and visual artist Françoise Pétrovitch for a new collaborative creation focused on childhood.

Des chimères dans la tête is the result of an encounter between the choreographer, the visual artist and audiovisual creator Hervé Plumet. The show is an invitation to plunge into the bottomless imagination of childhood. Image projections and the real presence of the dancers? bodies create an extraordinary menagerie.

Imagine a hen whose head is the foot of a dancer, a fox whose legs are disproportionately large. Between the beauty of the drawings and colors, the mischievous bodies of the dancers and an ingenious stage set-up, this creation is a little gem!

A must-see for the whole family? or for adults to make sure you’ve kept your childlike spirit!

Young audience 6 years and up / A family show.

Running time: 50 min.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

¿Qué niño no ha soñado alguna vez con ver cómo los personajes de un dibujo cobran vida y emergen de la página en blanco? ¡Ahora puede hacerlo con Des chimères dans la tête!

Después de Adolescent, presentado en Le Trident en 2019, Sylvain Groud se reúne con la pintora y artista visual Françoise Pétrovitch para una nueva creación sobre la infancia.

Des chimères dans la tête es el resultado del encuentro entre el coreógrafo, la artista visual y el creador audiovisual Hervé Plumet. El espectáculo es una invitación a sumergirse en el imaginario sin fondo de la infancia. Las proyecciones de imágenes y la presencia real de los cuerpos de los bailarines crean una extraordinaria colección de animales.

Imagine una gallina cuya cabeza es el pie de una bailarina, o un zorro cuyas patas son desproporcionadamente grandes. Entre la belleza de los dibujos y los colores, los cuerpos traviesos de los bailarines y el ingenioso montaje escénico, ¡esta creación es una pequeña joya!

Véala en familia… ¡o en grupo de adultos para no perder el espíritu infantil!

A partir de 6 años / Espectáculo familiar.

Duración: 50 min.

Le Trident, el escenario nacional de Cherburgo-en-Cotentin, ofrece al público de Cherburgo-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Welches Kind hat nicht schon einmal davon geträumt, dass die Figuren einer Zeichnung zum Leben erweckt werden und aus dem weißen Blatt Papier heraustreten? Mit der Show Des chimères dans la tête (Chimären im Kopf) ist dies nun möglich!

Nach Adolescent, das 2019 im Le Trident aufgeführt wurde, trifft Sylvain Groud die Malerin und bildende Künstlerin Françoise Pétrovitch für eine neue, auf die Kindheit ausgerichtete Kreation.

Des chimères dans la tête ist aus der Begegnung des Choreografen, der bildenden Künstlerin und des audiovisuellen Gestalters Hervé Plumet entstanden. Das Stück ist eine Einladung, in die bodenlose Phantasie der Kindheit einzutauchen. Bildprojektionen und reale Körperpräsenzen der Tänzer bilden eine außergewöhnliche Menagerie.

Stellen Sie sich vor: ein Huhn, dessen Kopf der Fuß eines Tänzers ist, ein Fuchs, dessen Beine überproportional groß sind. Die Schönheit der Zeichnungen und Farben, die schelmischen Körper der Tänzer und die ausgeklügelte Bühnenkonstruktion machen diese Kreation zu einem kleinen Juwel!

Ein Muss für die ganze Familie oder für Erwachsene, um zu sehen, ob Sie sich Ihre kindliche Seele bewahrt haben!

Junges Publikum ab 6 Jahren / Für die ganze Familie.

Dauer: 50 Min.

Le Trident, die nationale Bühne von Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche