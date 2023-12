La parade du Père Noël Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 1 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Suivez la parade du Père Noël avec un départ place Centrale jusqu’au bassin du commerce où le Père Noël débutera sa tournée à bord du bateau la Croix du Sud III !.

2023-12-23 15:00:00 fin : 2023-12-23 16:30:00. .

Cherbourg-Octeville Place Centrale

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Follow Santa?s parade from Place Centrale to the Bassin du Commerce, where Santa will begin his tour aboard the boat La Croix du Sud III!

Siga el desfile de Papá Noel desde la Place Centrale hasta el Bassin du Commerce, donde Papá Noel comenzará su recorrido a bordo del barco La Croix du Sud III

Verfolgen Sie die Parade des Weihnachtsmannes mit Start am Place Centrale bis zum Bassin du Commerce, wo der Weihnachtsmann seine Tour an Bord des Schiffes Croix du Sud III beginnen wird!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin