Cirque : « Bitbybit » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 20 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Ces deux-là sont frères et remettent au goût du jour une technique de cirque ancestrale : « les mâchoires d’acier ».

On pourrait frémir à la lecture de ces mots qui sonnent comme le souvenir d’un certain Zampano et de ses exploits physiques ! Car, oui, la technique a des origines foraines. Mais les frères Bruyninckx vont bien au-delà. S’ils nous font monter l’adrénaline et dresser les poils avec des prouesses jamais vues dans le cirque contemporain, tout juste tenus par un fil d’acier entre leurs mâchoires, ils sont aussi capables de la plus grande délicatesse et d’une infinie poésie dans leurs envolées et pas de deux spectaculaires. Sous leur petit chapiteau en forme de dôme, ils rivalisent de surprises et d’astuces dans un duo-duel allant crescendo au son d’une bande musicale envoûtante signée Dijf Sanders. Au sol ou dans les airs, les deux frères inséparables se jouent de l’équilibre, de la chute, de la perte qui guette, chacun se remettant « entre les dents » de l’autre dans cette joute à la fois drôle et impressionnante.

«En piste, la mâchoire d’acier s’intègre naturellement aux portés acrobatiques et aux figures chorégraphiques, tandis que la musique orientale, l’humour, la notion d’équilibre et les émotions ajoutent à l’intensité du moment. Comme suspendu dans le temps» L’Hebdo du Vendredi

Une proposition de La Brèche – Pôle national cirque de Normandie, Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin et la ville de Cherbourg-en-Cotentin

Durée : 1h

Public : Tout public dès 8 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-12-20 19:00:00 fin : 2023-12-20 . .

Cherbourg-Octeville Rue de la Chasse Verte

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



These two brothers are reviving an age-old circus technique: the « jaws of steel ».

You might shudder at these words, which sound like memories of a certain Zampano and his physical exploits! Yes, the technique has fairground origins. But the Bruyninckx brothers go far beyond that. While they get our adrenalin pumping and our hair standing on end with feats never before seen in the contemporary circus, held in place by a steel wire between their jaws, they are also capable of the utmost delicacy and infinite poetry in their spectacular flights and pas de deux. Under their small dome-shaped tent, they compete with surprises and tricks in a duel that reaches a crescendo to the sound of a spellbinding musical score by Dijf Sanders. Whether on the ground or in the air, the two inseparable brothers play with balance, falls and the threat of loss, each getting back « between the teeth » of the other in a joust that is both funny and impressive.

« In the ring, the steel jaw is naturally integrated into the acrobatic lifts and choreographic figures, while oriental music, humor, the notion of balance and emotions add to the intensity of the moment. As if suspended in time » L?Hebdo du Vendredi

A proposal from La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie, Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin and the city of Cherbourg-en-Cotentin

Running time: 1 hour

Audience: All ages 8 and up

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Estos dos hermanos recuperan una antigua técnica circense: las « mandíbulas de acero ».

Es posible que se estremezca al oír estas palabras, que le recuerdan a un tal Zampano y sus proezas físicas Porque sí, la técnica tiene su origen en las ferias. Pero los hermanos Bruyninckx van mucho más allá. Al tiempo que nos suben la adrenalina y nos ponen los pelos de punta con proezas nunca vistas en el circo contemporáneo, sujetas por un cable de acero entre sus mandíbulas, también son capaces de la mayor delicadeza y de una poesía infinita en sus espectaculares vuelos y pas de deux. Bajo su pequeña carpa en forma de cúpula, compiten con sorpresas y trucos en un duelo que alcanza un crescendo al son de una hechizante partitura musical de Dijf Sanders. Tanto en el suelo como en el aire, los dos hermanos inseparables juegan con el equilibrio, las caídas y la amenaza de pérdida, metiéndose cada uno « entre los dientes » del otro en esta justa tan divertida como impresionante.

« En el cuadrilátero, las mandíbulas de acero se integran con naturalidad en las acrobacias y las figuras coreográficas, mientras que la música oriental, el humor, el sentido del equilibrio y las emociones aumentan la intensidad del momento. Como suspendido en el tiempo » L’Hebdo du Vendredi

Propuesto por La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie, Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin y la ciudad de Cherbourg-en-Cotentin

Duración: 1 hora

Público: todas las edades a partir de 8 años

Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Diese beiden sind Brüder und bringen eine uralte Zirkustechnik wieder auf den neuesten Stand: « die stählernen Kiefer ».

Man könnte erschaudern, wenn man diese Worte liest, die wie eine Erinnerung an einen gewissen Zampano und seine körperlichen Heldentaten klingen! Denn ja, die Technik hat ihren Ursprung auf dem Jahrmarkt. Aber die Brüder Bruyninckx gehen weit darüber hinaus. Wenn sie uns mit ihren im zeitgenössischen Zirkus noch nie gesehenen Kunststücken, die nur durch einen Stahldraht zwischen ihren Kiefern gehalten werden, den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben und die Haare aufstellen, sind sie auch zu größter Feinfühligkeit und unendlicher Poesie in ihren spektakulären Flügen und Pas de deux fähig. In ihrem kleinen, kuppelförmigen Zelt wetteifern sie mit Überraschungen und Tricks in einem Duo-Duell, das sich zu den Klängen eines fesselnden Musikstreifens von Dijf Sanders steigert. Am Boden oder in der Luft spielen die beiden unzertrennlichen Brüder mit dem Gleichgewicht, dem Sturz und dem drohenden Verlust.

« In der Manege fügt sich der Stahlkiefer natürlich in die akrobatischen Hebefiguren und choreographischen Figuren ein, während die orientalische Musik, der Humor, das Konzept des Gleichgewichts und die Emotionen die Intensität des Moments noch verstärken. Wie in der Zeit schwebend » L?Hebdo du Vendredi

Ein Vorschlag von La Brèche ? Pôle national cirque de Normandie, Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin und der Stadt Cherbourg-en-Cotentin

Dauer: 1 Std

Publikum: Alle Zuschauer ab 8 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

