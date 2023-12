Noëlli Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 17 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 15:30:00

fin : 2023-12-17 16:30:00

Spectacle de la compagnie A Fleur de Mots dans la pure tradition des plus beaux contes de Noël pour enfants d’hier et d’aujourd’hui. La magie de Noël se mêle aux magnifiques tableaux dansés et chantés interprétés par 4 comédiens dans un décor féerique. Le Père Noël apparaîtra en fin de spectacle..

Cherbourg-Octeville Théâtre A. Dumoncel PLO

Cherbourg-en-Cotentin 50130 Manche Normandie



