Noël : spectacle, Les factrices de Noël Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 1 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Compagnie Vent d’étoiles : Lou et Ly, factrices attitrées du père Noël, chevauchent leur vélofière à travers le monde. Leur mission : faire parvenir au patron les souhaits des enfants. Inséparables, drôles et malicieuses, elles nous racontent leur extraordinaire aventure et nous révèlent la véritable histoire de la boule de Noël.

Place Centrale et rues piétonnes..

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 15:00:00. .

Cherbourg-Octeville Place Centrale

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Compagnie Vent d’étoiles: Lou and Ly, Santa’s regular postgirls, ride their velofier around the world. Their mission: to deliver children’s wishes to the boss. Inseparable, funny and mischievous, they recount their extraordinary adventure and reveal the true story of the Christmas bauble.

Place Centrale and pedestrian streets.

Compagnie Vent d’étoiles: Lou y Ly, las carteros habituales de Papá Noel, recorren el mundo en sus velocípedos. Su misión: entregar los deseos de los niños al jefe. Inseparables, divertidas y traviesas, nos cuentan su extraordinaria aventura y nos revelan la verdadera historia de la chuchería de Navidad.

Place Centrale y calles peatonales.

Compagnie Vent d’étoiles : Lou und Ly, die Hausbriefträgerinnen des Weihnachtsmanns, reiten mit ihrem Fahrrad durch die ganze Welt. Ihre Aufgabe ist es, dem Chef die Wünsche der Kinder zukommen zu lassen. Unzertrennlich, lustig und verschmitzt erzählen sie uns von ihrem außergewöhnlichen Abenteuer und enthüllen uns die wahre Geschichte der Weihnachtskugel.

Zentralplatz und Fußgängerzonen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin