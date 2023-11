Atelier Yoga et Yoga du Visage Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 7 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Nous revenons le 7 décembre avec un nouvel atelier Yoga et Yoga du visage à @lautrelieucherbourg dans l’autre bar.

Cette fois-ci, le thème sera le Cocooning avec un Vinyasa car il faut bien se réchauffer en cette saison mais ça sera tout en douceur c’est promis et apprendre à prendre soin de sa peau en hiver en Yoga du Visage avec @visage_by_sophie.

Un atelier dédié à votre bien être aussi bien dans votre corps dans sa globalité et votre peau.

Une bulle de douceur spécialement pour vous.

Pour s’inscrire : https://my.weezevent.com/atelier-yoga-et-yoga-du-visage.

2023-12-07 19:00:00 fin : 2023-12-07 21:00:00. .

Cherbourg-Octeville Espace René Lebas

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



We’re back on December 7 with a new Yoga and Facial Yoga workshop at @lautrelieucherbourg in the other bar.

This time, the theme will be Cocooning with a Vinyasa because we need to warm up in this season, but it will be gentle, I promise, and learn how to take care of your skin in winter with Face Yoga with @visage_by_sophie.

A workshop dedicated to your well-being, both in your body as a whole and in your skin.

A gentle bubble especially for you.

To register: https://my.weezevent.com/atelier-yoga-et-yoga-du-visage

Volvemos el 7 de diciembre con otro taller de yoga y yoga facial en @lautrelieucherbourg en el otro bar.

Esta vez, el tema será Cocooning con un Vinyasa porque necesitamos entrar en calor en esta temporada pero será muy suave, lo prometo, y aprender a cuidar tu piel en invierno con Face Yoga con @visage_by_sophie.

Un taller dedicado al bienestar de tu cuerpo en su conjunto y de tu piel.

Una burbuja suave especialmente para ti.

Para inscribirse: https://my.weezevent.com/atelier-yoga-et-yoga-du-visage

Wir kommen am 7. Dezember mit einem neuen Yoga- und Gesichts-Yoga-Workshop in @lautrelieucherbourg in der anderen Bar zurück.

Dieses Mal wird das Thema Cocooning sein, mit Vinyasa, denn man muss sich in dieser Jahreszeit ja aufwärmen, aber es wird sanft sein, das verspreche ich Ihnen. Außerdem werden Sie lernen, wie Sie Ihre Haut im Winter mit Gesichts-Yoga mit @visage_by_sophie pflegen können.

Dieser Workshop ist Ihrem Wohlbefinden gewidmet, sowohl in Bezug auf Ihren Körper als Ganzes als auch auf Ihre Haut.

Eine Blase der Sanftheit speziell für Sie.

Um sich anzumelden: https://my.weezevent.com/atelier-yoga-et-yoga-du-visage

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin