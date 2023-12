Noël : spectacle, la Locomotive de Noël Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 1 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Elle arrive sans crier GARE ! Accompagnée de 3 cochers toqués vêtus de grands manteaux blancs et dorés, elle ne passera inaperçue. L’ambiance musicale est sublimée par un piano stride qui chante les thèmes de Noël et pimentée par une batterie chaloupée jouée par le meneur de l’attelage. Des milliers de bulles de savon virevoltent autour de cette joyeuse bande.

Place Centrale et rues piétonnes..

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

Cherbourg-Octeville Place Centrale

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



She arrives without shouting GARE! Accompanied by 3 toasted coachmen dressed in big white and gold coats, she won’t go unnoticed. The musical ambience is sublimated by a stride piano singing Christmas themes, and spiced up by swaying drums played by the carriage driver. Thousands of soap bubbles twirl around this merry band.

Central square and pedestrian streets.

¡Llega sin avisar! Acompañada por 3 locos cocheros vestidos con grandes abrigos blancos y dorados, no pasará desapercibida. El ambiente musical se ve realzado por un piano de cola que canta temas navideños y aderezado por una tamborrada que toca el cochero. Miles de pompas de jabón giran alrededor de esta alegre banda.

Place Centrale y calles peatonales.

Sie kommt, ohne GARE zu rufen! Begleitet von drei schillernden Kutschern in großen weißen und goldenen Mänteln wird sie nicht unbemerkt bleiben. Die musikalische Untermalung wird durch ein Streicherklavier, das Weihnachtslieder singt, und ein Schlagzeug, das vom Kutscher gespielt wird, untermalt. Tausende von Seifenblasen schwirren um die fröhliche Gruppe herum.

Zentralplatz und Fußgängerzone.

