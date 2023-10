Théâtre-Humour « Les gros patinent bien- Cabaret de carton » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 1 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Molière 2022 du meilleur spectacle de théâtre public

Ils auraient dû être présents la saison dernière sur 4 représentations mais c’était sans compter sur ce fichu Covid… Alors pour conjurer le sort, et comme nous vous l’avions promis, nous les accueillons à nouveau cette saison sur… 5 représentations. Soit une représentation de plus ! Avec ces 571 places supplémentaires, il devrait y en avoir pour tous !

Dans un feu d’artifice de gags, deux comédiens aux allures de Laurel et Hardy nous invitent à les suivre dans une hilarante odyssée de carton ! Ici tout est recyclable ! À coup de pancartes, le duo nous embarque dans une histoire à dormir debout : le voyage absurde d’un homme immobile qui sillonne pourtant le monde grâce à son partenaire hyper actif.

Que dire de plus ? De 8 à 108 ans. A voir seul, en couple ou en famille.

Tout public – A voir en famille

Durée : 1h20

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . .

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Molière 2022 for Best Public Theater Show

Last season, they should have been present for 4 performances, but that was without counting on Covid? So to ward off fate, and as we promised, we’re welcoming them back this season for? 5 performances. That’s one more performance! With these 571 extra seats, there should be something for everyone!

In a firework display of gags, two comedians looking like Laurel and Hardy invite us to follow them on a hilarious cardboard odyssey! Here, everything can be recycled! Using signs, the duo take us on an absurd journey of an immobile man who travels the world thanks to his hyperactive partner.

What more is there to say? Ages 8 to 108. To be seen alone, as a couple or as a family.

All audiences – Family viewing

Running time: 1h20

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Molière 2022 a la mejor producción de teatro público

Deberían haber estado presentes la temporada pasada durante 4 representaciones, pero eso fue sin tener en cuenta Covid? Así que para alejar la maldición, y como prometimos, les damos la bienvenida de nuevo esta temporada para… 5 representaciones. Es decir, ¡una función más! Con estos 571 asientos extra, ¡habrá para todos los gustos!

Dos cómicos con aspecto de Laurel y Hardy nos invitan a seguirles en una desternillante odisea de cartón Aquí todo se puede reciclar A través de carteles, el dúo nos embarca en el absurdo viaje de un hombre inmóvil que recorre el mundo gracias a su hiperactiva compañera.

¿Qué más se puede decir? De 8 a 108 años. Para ver solo, en pareja o en familia.

Todos los públicos – Visionado en familia

Duración: 1 hora 20 minutos

Le Trident, el escenario nacional de Cherburgo-en-Cotentin, ofrece al público de Cherburgo-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Molière 2022 für die beste öffentliche Theateraufführung

In der letzten Saison hätten sie in vier Aufführungen auftreten sollen, aber sie hatten nicht mit dem verdammten Covid gerechnet Um das Schicksal abzuwenden, und wie wir es Ihnen versprochen hatten, haben wir sie in dieser Saison wieder in 5 Aufführungen zu Gast. Das ist eine Vorstellung mehr! Mit diesen 571 zusätzlichen Plätzen sollte für jeden etwas dabei sein!

In einem Feuerwerk von Gags laden uns zwei Schauspieler, die wie Laurel und Hardy aussehen, dazu ein, ihnen auf einer urkomischen Odyssee aus Karton zu folgen! Hier ist alles wiederverwertbar! Die absurde Reise eines unbeweglichen Mannes, der dank seines hyperaktiven Partners die Welt bereist.

Was kann man mehr sagen? Von 8 bis 108 Jahren. Allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie zu sehen.

Für alle Altersgruppen – Mit der Familie zu sehen

Dauer: 1 Std. 20 Min

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche