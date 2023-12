Noël : spectacle, La Parade Amoureuse Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 1 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

La Cie Remue Ménage vous présente son spectacle : Une harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes danses comme une ode à l’amour, un hommage à la nature.

Charme, tendresse et passion sont les couleurs marquant le caractère de ce spectacle visuel et chorégraphique où le couple est la base d’une écriture aussi intemporelle que l’amour.

Place Jacques Hébert jusqu’à la Place Centrale..

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 19:30:00. .

Cherbourg-Octeville Place Jacques Hébert

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Cie Remue Ménage presents its show: a herd of stags and hinds perform astonishing dances as an ode to love, a tribute to nature.

Charm, tenderness and passion are the colors that mark the character of this visual and choreographic show, in which the couple is the basis of a script as timeless as love itself.

Place Jacques Hébert to Place Centrale.

La Cie Remue Ménage presenta su espectáculo: una manada de ciervos y ciervas ejecutan asombrosas danzas como oda al amor y homenaje a la naturaleza.

Encanto, ternura y pasión son los colores que marcan el carácter de este espectáculo visual y coreográfico en el que la pareja es la base de un guión tan intemporal como el amor mismo.

De la Place Jacques Hébert a la Place Centrale.

Die Cie Remue Ménage präsentiert ihre Show: Eine Herde von Hirschen und Hirschkühen gibt sich erstaunlichen Tänzen hin, die wie eine Ode an die Liebe und eine Hommage an die Natur wirken.

Charme, Zärtlichkeit und Leidenschaft sind die Farben, die den Charakter dieses visuellen und choreografischen Schauspiels prägen, in dem das Paar die Grundlage für eine Schrift bildet, die so zeitlos ist wie die Liebe.

Jacques-Hebert-Platz bis zum Place Centrale.

