Noël : lancement des illuminations Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 1 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

À 18h, les illuminations seront lancées par le maire, Benoît Arrivé, sur la place J. Hébert. Elles ouvriront les festivités de Noël à Cherbourg-en-Cotentin. À retrouver également tout le mois de décembre, un sapin géant qui réjouira petits et grands !.

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 . .

Cherbourg-Octeville Place Jacques Hebert

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



At 6pm, the illuminations will be launched by Mayor Benoît Arrivé on Place J. Hébert. They will open the Christmas festivities in Cherbourg-en-Cotentin. Also on display throughout December is a giant fir tree to delight young and old alike!

A las 18.00 h, el alcalde, Benoît Arrivé, inaugurará las iluminaciones en la plaza J. Hébert. Inaugurarán las fiestas navideñas en Cherbourg-en-Cotentin. También habrá un árbol de Navidad gigante para todas las edades durante todo el mes de diciembre

Um 18 Uhr wird die Beleuchtung vom Bürgermeister Benoît Arrivé auf dem Place J. Hébert eingeschaltet. Damit werden die Weihnachtsfeierlichkeiten in Cherbourg-en-Cotentin eröffnet. Den ganzen Dezember über gibt es einen riesigen Tannenbaum, der Groß und Klein erfreuen wird!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin