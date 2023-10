Musique : « Autour de Vilvaldi » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 24 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Aussi géniales que les Quatre Saisons bien que moins connues, les Sonates pour violoncelle de Vivaldi ont décidé Emmanuelle Bertrand à changer le diapason de son violoncelle pour aborder la musique baroque avec l’un des grands interprètes de ce répertoire : Jérôme Correas, accompagné de quelques musiciens des Paladins. Entre interprétation et improvisation, la mise en lumière de ces sonates soigneusement sélectionnées parmi les douze que l’on a retrouvées du compositeur est le plus bel hommage que l’on pouvait rendre au prêtre roux de Venise.

Elue « Soliste instrumentale de l’année » aux Victoires de la Musique en mars 2022, Emmanuelle Bertrand est une figure incontournable du violoncelle européen.

Jérôme Correas a suivi une double formation de claveciniste et de chanteur. En 2001, il se tourne vers la direction d’orchestre et fonde Les Paladins, spécialisé dans le répertoire musical dramatique de Monteverdi à Mozart.

Ce concert est programmé dans le cadre de La Belle Saison.

Tout public – A voir en famille

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . .

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Just as brilliant as the Four Seasons, though less well known, Vivaldi?s Sonatas for cello prompted Emmanuelle Bertrand to change the pitch of her cello and tackle Baroque music with one of the great interpreters of this repertoire: Jérôme Correas, accompanied by a number of musicians from Les Paladins. Between interpretation and improvisation, the spotlight on these sonatas, carefully selected from the twelve that have been found by the composer, is the finest tribute that could be paid to the red-headed priest of Venice.

Voted « Instrumental Soloist of the Year » at the Victoires de la Musique awards in March 2022, Emmanuelle Bertrand is a leading figure on the European cello scene.

Jérôme Correas trained as a harpsichordist and singer. In 2001, he turned to conducting and founded Les Paladins, specializing in the dramatic musical repertoire from Monteverdi to Mozart.

This concert is programmed as part of La Belle Saison.

All audiences – A family show

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Tan brillantes como las Cuatro estaciones, aunque menos conocidas, las Sonatas para violonchelo de Vivaldi incitaron a Emmanuelle Bertrand a cambiar el tono de su violonchelo y abordar la música barroca con uno de los grandes intérpretes de este repertorio: Jérôme Correas, acompañado por varios músicos de Les Paladins. Entre interpretación e improvisación, el protagonismo de estas sonatas, cuidadosamente seleccionadas entre las doce que han sido encontradas por el compositor, es el mejor homenaje que podría rendirse al sacerdote pelirrojo de Venecia.

Elegida « solista instrumental del año » en los premios Victoires de la Musique en marzo de 2022, Emmanuelle Bertrand es una figura destacada en el panorama europeo del violonchelo.

Jérôme Correas se formó como clavecinista y cantante. En 2001, se dedicó a la dirección de orquesta y fundó Les Paladins, especializado en el repertorio musical dramático de Monteverdi a Mozart.

Este concierto está programado en el marco de La Belle Saison.

Abierto a todos – Para toda la familia

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea en teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Genauso genial wie die Vier Jahreszeiten, wenn auch weniger bekannt, haben Vivaldis Cellosonaten Emmanuelle Bertrand dazu bewogen, die Stimmung ihres Cellos zu ändern, um die Barockmusik mit einem der großen Interpreten dieses Repertoires anzugehen: Jérôme Correas, begleitet von einigen Musikern der Paladins. Zwischen Interpretation und Improvisation ist die Beleuchtung dieser Sonaten, die sorgfältig aus den zwölf wiedergefundenen Sonaten des Komponisten ausgewählt wurden, die schönste Hommage, die man dem rothaarigen Priester von Venedig erweisen konnte.

Emmanuelle Bertrand wurde im März 2022 bei den Victoires de la Musique zur « Instrumentalsolistin des Jahres » gewählt und ist eine unumgängliche Figur des europäischen Cellos.

Jérôme Correas absolvierte eine Doppelausbildung als Cembalist und Sänger. Im Jahr 2001 wandte er sich dem Dirigieren zu und gründete Les Paladins, das sich auf das musikdramatische Repertoire von Monteverdi bis Mozart spezialisiert hat.

Dieses Konzert findet im Rahmen von La Belle Saison statt.

Für alle Altersgruppen – Sehenswert für die ganze Familie

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

