Musique : « Autour de Vilvaldi » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 23 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Vous en avez désormais l’habitude. La veille du grand concert, venez rencontrer les musiciens au plateau du théâtre. Pendant une heure, dans une grande proximité, ils vous parleront de Vivaldi, joueront des extraits, en un mot, ils viendront « préparer » vos oreilles ! Vous n’y connaissez rien en musique ? Vous êtes un virtuose ? Cet instant est pour vous !

Ce salon de musique est programmé dans le cadre de La Belle Saison.

Tout public – A voir en famille

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-11-23 19:30:00 fin : 2023-11-23 . .

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



By now you’re used to it. The day before the big concert, come and meet the musicians on the theater stage. For an hour, they’ll talk about Vivaldi, play excerpts and, in a word, « prepare » your ears! Do you know nothing about music? Are you a virtuoso? This is the moment for you!

This music salon is part of La Belle Saison.

Open to all – For the whole family

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. It also programs outside its walls.

A estas alturas ya estás acostumbrado. La víspera del gran concierto, venga a conocer a los músicos en el escenario del teatro. Durante una hora, le hablarán de Vivaldi, tocarán fragmentos y, en definitiva, « prepararán » sus oídos ¿No sabe nada de música? ¿Es usted un virtuoso? Entonces, ¡esto es para usted!

Este salón de música forma parte de La Belle Saison.

Abierto a todos – Para toda la familia

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea en teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Sie sind mittlerweile daran gewöhnt. Am Vorabend des großen Konzerts können Sie die Musiker auf der Bühne des Theaters treffen. Eine Stunde lang werden sie Ihnen in großer Nähe über Vivaldi erzählen, Auszüge daraus spielen, kurz gesagt, sie werden Ihre Ohren « vorbereiten »! Sie wissen nichts über Musik? Sind Sie ein Virtuose? Dann ist dieser Moment genau das Richtige für Sie!

Dieser Musiksalon wird im Rahmen von La Belle Saison veranstaltet.

Für alle Altersgruppen – Familienfreundlich

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche