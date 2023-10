Théâtre : « Une pièce sous influence » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 16 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Suite au décès de leur fille, survenu lors d’un accident de voiture, Anna et Mathias sont en désaccord sur ce qu’il faut faire de leur maison.

Mathias ne supporte plus d’y vivre alors que Anna est incapable de la quitter. Trois ans après l’accident, Mathias finit par réussir à convaincre Anna de vendre la maison. La veille de la signature, alors qu’ils reviennent du carnaval, Anna apprend à Mathias qu’elle a invité les futurs propriétaires, un jeune couple, à venir boire un verre chez eux.

C’est la fin de journée, le carnaval a été arrosé et festif. C’est l’hiver et il fait déjà nuit. Claire et Lukas, le jeune couple de futurs propriétaires, arrivent chez Anna et Mathias, dans cette maison quasi vide et pourtant encombrée de souvenirs.

Qui ment pour survivre ? Qui s’aime à en mourir ? Dans Une pièce sous influence, on suit le parcours de deux couples qui se font face le temps d’une nuit. Une pièce dans laquelle un musicien batteur donne le rythme en live et accompagne les mouvements incessants des quatre interprètes.

À la fois beau, drôle et bouleversant !

« Quatre rappels. Des gorges nouées. Un public aussi bouleversé qu’enthousiaste. La nouvelle création du couple Lebrun-Legros honore les codes de la comédie dramatique : réjouissant et glaçant » Ouest France

Durée : 1h40

Public : Tout public dès 12 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-11-16 19:30:00 fin : 2023-11-16 . .

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Following the death of their daughter in a car accident, Anna and Mathias are at odds over what to do with their home.

Mathias can no longer bear to live there, while Anna is unable to leave. Three years after the accident, Mathias finally convinces Anna to sell the house. On the eve of the signing, on their way back from the carnival, Anna tells Mathias that she has invited the future owners, a young couple, to come and have a drink with them.

It’s the end of the day, and the carnival has been full and festive. It’s winter and already dark. Claire and Lukas, the young couple, arrive at Anna and Mathias? house, which is almost empty, yet full of memories.

Who lies to survive? Who loves each other to death? In A Room Under the Influence, we follow the journey of two couples who face each other for one night. A piece in which a live musician-drummer sets the rhythm and accompanies the incessant movements of the four performers.

Beautiful, funny and moving!

« Four encores. Throats in knots. An audience as overwhelmed as it is enthusiastic. The new creation by the Lebrun-Legros duo honors the codes of dramatic comedy: delightful and chilling » Ouest France

Running time: 1 hour 40 minutes

Audience: 12 and over

Le Trident, Cherbourg-en-Cotentin’s national stage, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also programs outside its walls.

Tras la muerte de su hija en un accidente de coche, Anna y Mathias están enfrentados sobre qué hacer con su casa.

Mathias ya no soporta vivir allí, mientras que Anna es incapaz de abandonarla. Tres años después del accidente, Mathias convence finalmente a Anna para que venda la casa. La víspera de la firma, de vuelta de la feria, Anna le dice a Mathias que ha invitado a los futuros propietarios, una joven pareja, a tomar una copa con ellos.

Es el final del día, y la feria ha sido húmeda y festiva. Es invierno y ya ha oscurecido. Claire y Lukas, la joven pareja de futuros propietarios, llegan a la casa de Anna y Mathias, casi vacía pero llena de recuerdos.

¿Quién miente para sobrevivir? ¿Quién se ama hasta la muerte? En Una habitación bajo la influencia, seguimos el viaje de dos parejas que se enfrentan durante una noche. Una pieza en la que un músico-baterista marca el ritmo en directo y acompaña los incesantes movimientos de los cuatro intérpretes.

¡Hermosa, divertida y profundamente conmovedora!

« Cuatro teloneros. Un nudo en la garganta. Un público tan sobrecogido como entusiasta. La nueva creación del dúo Lebrun-Legros hace honor a los códigos de la comedia dramática: deliciosa y escalofriante » Ouest France

Duración: 1 hora 40 minutos

Público: a partir de 12 años

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Nach dem Tod ihrer Tochter bei einem Autounfall sind sich Anna und Mathias nicht einig, was sie mit ihrem Haus machen sollen.

Mathias kann es nicht mehr ertragen, dort zu leben, während Anna es nicht verlassen kann. Drei Jahre nach dem Unfall gelingt es Mathias schließlich, Anna davon zu überzeugen, das Haus zu verkaufen. Am Abend vor der Unterzeichnung, als sie vom Karneval kommen, erzählt Anna Mathias, dass sie die zukünftigen Besitzer, ein junges Paar, auf einen Drink zu sich nach Hause eingeladen hat.

Es ist später Nachmittag, der Karneval war feuchtfröhlich und festlich. Es ist Winter und es ist schon dunkel. Claire und Lukas, das junge Paar und die zukünftigen Hausbesitzer, kommen bei Anna und Mathias an, in diesem fast leeren Haus, das dennoch mit Erinnerungen belastet ist.

Wer lügt, um zu überleben? Wer liebt sich zu Tode? In Ein Raum unter Einfluss verfolgen wir die Reise zweier Paare, die sich eine Nacht lang gegenüberstehen. Ein Stück, in dem ein Musiker live den Rhythmus vorgibt und die unaufhörlichen Bewegungen der vier Darsteller begleitet.

Schön, lustig und erschütternd zugleich!

« Vier Zugaben. Die Kehlen sind wie zugeschnürt. Ein ebenso erschüttertes wie begeistertes Publikum. Die neue Kreation des Ehepaars Lebrun-Legros ehrt die Codes der dramatischen Komödie: erfreulich und eisig » Ouest France

Dauer: 1h40

Publikum: Alle Zuschauer ab 12 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche