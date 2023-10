Musique-Théâtre : « L’histoire du soldat » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 10 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Quand l’Orchestre Régional de Normandie et Benjamin Lazar décident de s’associer pour monter L’Histoire du Soldat, véritable tube de Stravinsky et Ramuz…on n’hésite pas !

Un Soldat en permission rentre à pied dans son village. Lorsque le Diable apparaît sous les traits d’un vieil homme, Joseph se laisse convaincre de lui donner son violon en échange d’un livre magique devant assurer sa richesse. Le Soldat est invité chez le Diable pendant trois jours, afin de lui enseigner le violon. Or le temps n’existe pas en enfer. Lorsque Joseph arrive dans son village, trois ans se sont en réalité écoulés. Sa mère et sa fiancée le regardent comme un étranger…

Cette création renoue avec l’esprit de tréteau : les 7 musiciens sont au pied d’une petite scène où évoluent les personnages du diable, du narrateur et du soldat dans un univers qui s’inspire des toiles peintes du théâtre de marionnettes et de la magie de la machinerie à vue, dont le diable lui-même tire les ficelles. Un important travail vidéo permettra d’accéder aux visages des acteurs en gros plan.

La partition composée pour l’occasion par Martin Matalon est réalisée à partir du même effectif que celui imaginé par Stravinsky.

Première au Trident !

Durée : 1h05

Public : Tout public dès 8 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . .

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



When the Orchestre Régional de Normandie and Benjamin Lazar decided to join forces to stage L?Histoire du Soldat, a veritable hit by Stravinsky and Ramuz, we didn?t hesitate!

A soldier on leave is walking back to his village. When the Devil appears in the guise of an old man, Joseph is persuaded to give him his violin in exchange for a magic book to ensure his wealth. The Soldier is invited to stay with the Devil for three days, to teach him how to play the violin. But time doesn’t exist in hell. By the time Joseph arrives in his village, three years have actually passed. His mother and fiancée regard him as a stranger…

This creation revives the spirit of the tréteau: the 7 musicians stand at the foot of a small stage where the characters of the devil, the narrator and the soldier evolve in a universe inspired by the painted canvases of puppet theater and the magic of the sight machinery, with the devil himself pulling the strings. Extensive video work gives us close-up access to the actors? faces.

The score, composed for the occasion by Martin Matalon, is based on Stravinsky?s original score.

A Trident premiere!

Running time: 1 hour 05 minutes

Audience: All ages 8 and up

Le Trident, Cherbourg-en-Cotentin’s national stage, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Cuando la Orquesta Regional de Normandía y Benjamin Lazar decidieron unir sus fuerzas para poner en escena L’Histoire du Soldat, un auténtico éxito de Stravinsky y Ramuz, ¡fue una obviedad!

Un soldado de permiso regresa a su pueblo. Cuando el Diablo se le aparece bajo la apariencia de un anciano, le convence para que le entregue su violín a cambio de un libro mágico que le asegurará la riqueza. El Soldado es invitado a quedarse con el Diablo durante tres días, para enseñarle a tocar el violín. Pero el tiempo no existe en el infierno. Cuando José llega a su pueblo, en realidad han pasado tres años. Su madre y su prometida le miran como a un extraño…

Esta producción revive el espíritu del tréteau: los 7 músicos se sitúan a los pies de un pequeño escenario en el que los personajes del diablo, el narrador y el soldado evolucionan en un mundo inspirado en los lienzos pintados del teatro de marionetas y en la magia de la maquinaria a la vista, con el propio diablo moviendo los hilos. Un amplio trabajo de vídeo permitirá ver de cerca los rostros de los actores.

La partitura, compuesta para la ocasión por Martin Matalon, se basa en la misma que ideó Stravinsky.

¡Un estreno en Trident!

Duración: 1 hora 05 minutos

Público: A partir de 8 años

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Wenn das Orchestre Régional de Normandie und Benjamin Lazar beschließen, gemeinsam L’Histoire du Soldat aufzuführen, einen echten Hit von Strawinsky und Ramuz, dann zögert man nicht!

Ein Soldat auf Urlaub kehrt zu Fuß in sein Dorf zurück. Als der Teufel in Gestalt eines alten Mannes auftaucht, lässt sich Joseph dazu überreden, ihm seine Geige zu geben und dafür ein magisches Buch zu erhalten, das seinen Reichtum sichern soll. Der Soldat wird für drei Tage in das Haus des Teufels eingeladen, um ihm das Geigenspiel zu lehren. Doch in der Hölle gibt es keine Zeit. Als Joseph in seinem Dorf ankommt, sind in Wirklichkeit drei Jahre vergangen. Seine Mutter und seine Verlobte betrachten ihn als Fremden…

Die sieben Musiker stehen am Fuße einer kleinen Bühne, auf der sich die Figuren des Teufels, des Erzählers und des Soldaten in einer Welt bewegen, die von den Gemälden des Marionettentheaters und der Magie der Sichtmaschinerie inspiriert ist, deren Fäden der Teufel selbst in der Hand hält. Eine umfangreiche Videoarbeit ermöglicht den Zugang zu den Gesichtern der Schauspieler in Großaufnahme.

Die von Martin Matalon für diesen Anlass komponierte Partitur basiert auf derselben Besetzung wie die von Strawinsky erdachte.

Premiere im Trident!

Dauer: 1h05

Publikum: Alle Zuschauer ab 8 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

