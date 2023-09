Visite guidée : Cherbourg fait son cinéma Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 29 octobre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Connue dans le monde entier grâce au film « Les parapluies de Cherbourg », Palme d’or à Cannes en 1964, Cherbourg est une ville de cinéma. De grands acteurs tels Jean Gabin, Pierre Richard, Jane Birkin, Gérard Depardieu et tout récemment Jean-Paul Rouve ont joué ici. Flâner dans les rues de Cherbourg, c’est comme se retrouver sur un gigantesque plateau de tournage !

Durée 1h30 – Conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation..

2023-10-29 15:00:00 fin : 2023-10-29 . .

Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Known the world over thanks to the film « Les parapluies de Cherbourg » (The Umbrellas of Cherbourg), Palme d’Or winner at Cannes in 1964, Cherbourg is a city of cinema. Great actors such as Jean Gabin, Pierre Richard, Jane Birkin, Gérard Depardieu and more recently Jean-Paul Rouve have played here. Strolling through the streets of Cherbourg is like being on a gigantic film set!

Duration 1h30 – Recommended for ages 8 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Meeting point will be indicated after booking.

Conocida en todo el mundo gracias a la película « Los paraguas de Cherburgo », Palma de Oro en Cannes en 1964, Cherburgo es una ciudad de cine. Aquí han actuado actores famosos como Jean Gabin, Pierre Richard, Jane Birkin, Gérard Depardieu y, más recientemente, Jean-Paul Rouve. Pasear por las calles de Cherburgo es como estar en un gigantesco plató de cine

Duración 1h30 – Recomendado a partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Cherbourg, das durch den Film « Die Regenschirme von Cherbourg », der 1964 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, weltweit bekannt wurde, ist eine Filmstadt. Große Schauspieler wie Jean Gabin, Pierre Richard, Jane Birkin, Gérard Depardieu und erst kürzlich Jean-Paul Rouve haben hier gespielt. Ein Spaziergang durch die Straßen von Cherbourg ist, als befände man sich auf einem riesigen Filmset!

Dauer 1,5 Stunden – Empfohlen ab 8 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

Mise à jour le 2023-09-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche