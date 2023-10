Théâtre : Proches Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 20 octobre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

On prépare la fête qu’on attend depuis quatre ans : Yoann sort de prison.

Toute la famille est réunie chez l’aînée, Malou, et Quentin, son mari. Les parents, Cathy et Didier, sont descendus du Nord, où ils vivent depuis trois ans ; Vanessa, la benjamine, est là, avec Romain et leur bébé. Chacun avec son histoire, mais aussi avec ce qu’il a à dire et avec ce qu’il a à taire.

Toute la famille est présente, comme Yoann l’a voulu. Mais il n’a pas souhaité voir « que » la famille proche, il a dit : « les proches ». Et parmi eux, il y a Clément…

Durée 1h45 – Tout public – Conseillé à partir de 14 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



We’re getting ready for the party we’ve been waiting four years for: Yoann gets out of prison.

The whole family is gathered at the home of the eldest daughter, Malou, and her husband Quentin. The parents, Cathy and Didier, have come down from the North, where they have been living for three years; Vanessa, the youngest, is here with Romain and their baby. Each with their own story, but also with what they have to say and what they have to keep quiet.

The whole family is present, as Yoann wanted. But he didn’t want to see « only » the immediate family, he said « the close ones ». And among them is Clément?

Running time 1h45 – For all audiences – Recommended for ages 14 and up

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Nos preparamos para la fiesta que llevamos cuatro años esperando: Yoann sale de la cárcel.

Toda la familia está reunida en casa de la hija mayor, Malou, y su marido Quentin. Los padres, Cathy y Didier, han venido del Norte, donde viven desde hace tres años; Vanessa, la hija menor, está aquí con Romain y su bebé. Cada uno con su historia, pero también con lo que tiene que decir y lo que tiene que callar.

Toda la familia está allí, como quería Yoann. Pero no quería ver « sólo » a la familia inmediata, dijo « a los cercanos ». ¿Y entre ellos está Clément?

Duración 1h 45min – Apta para todos los públicos – Recomendada a partir de 14 años

Le Trident, la escena nacional de Cherburgo-en-Cotentin, ofrece al público de Cherburgo-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Das Fest, auf das man sich seit vier Jahren freut, wird vorbereitet: Yoann wird aus dem Gefängnis entlassen.

Die ganze Familie ist bei der ältesten Tochter, Malou, und ihrem Mann Quentin versammelt. Die Eltern, Cathy und Didier, sind aus dem Norden gekommen, wo sie seit drei Jahren leben. Vanessa, die Jüngste, ist mit Romain und ihrem Baby da. Jeder mit seiner Geschichte, aber auch mit dem, was er zu sagen hat und mit dem, was er verschweigen muss.

Die ganze Familie ist anwesend, so wie Yoann es wollte. Aber er wollte nicht « nur » die engste Familie sehen, sondern « die Angehörigen ». Und dazu gehört auch Clément?

Dauer 1h45 – Für alle Altersgruppen – Ab 14 Jahren empfohlen

Le Trident, die nationale Bühne von Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

