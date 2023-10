L’Autre Battle – Breakdance & DJ Set | P200 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 14 octobre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Rendez-vous pour une compétition de breakdance et soirée Open Mic à L’Autre Lieu le samedi 14 octobre.

Au programme de la soirée un battle de 18h à 21h ! Trois danseurs renommés seront présents pour juger les danseurs, qui s’affronteront en 3vs3, rythmé par les musiques du DJ incontournable du moment dans le milieu : Kopt R.

Le concept est simple : 4 équipes sont invitées tandis que les 4 autres équipes se sont inscrites aux préalables. Un seul vainqueur !

Les équipes viennent de Belgique et de toute la France : Sens, Caen, Chartres,Charleville-Mézières… et bien sûr Cherbourg seront représentés durant la soirée.

Cette soirée se terminera, après le battle, de 21h à 00h, par un Open Mic et un Dj Set animé par Target Spoted, rappeurs locaux qui viendront ambiancer l’Autre lieu ! Tous les artistes souhaitant se produire sont invités à venir s’essayer à l’exercice de l’open mic, tout cela dans la joie et la bonne humeur !

Tarifs : Prévente 5€ / Le jour de l’évènement 8€ / Billetterie : https://urlz.fr/nG6x..

Cherbourg-Octeville Espace René Lebas

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Join us for a breakdance competition and Open Mic evening at L?Autre Lieu on Saturday, October 14.

On the program for the evening is a battle from 6pm to 9pm! Three renowned dancers will be on hand to judge the dancers, who will compete in 3vs3, to the music of the hottest DJ on the scene: Kopt R.

The concept is simple: 4 teams are invited to compete, while the other 4 teams have registered in advance. Only one winner!

Teams come from Belgium and all over France: Sens, Caen, Chartres, Charleville-Mézières? and of course Cherbourg will be represented during the evening.

After the battle, from 9pm to midnight, the evening will end with an Open Mic and Dj Set hosted by local rappers Target Spoted, who will be bringing the house down at L’Autre lieu! All artists wishing to perform are invited to come and try their hand at the open mic, all in good spirits!

Prices : Pre-sale 5? / Day of event 8? / Box office: https://urlz.fr/nG6x.

Únase a nosotros en un concurso de breakdance y una velada de micrófono abierto en L’Autre Lieu el sábado 14 de octubre.

El programa de la velada incluye una batalla de 18:00 a 21:00 horas Tres bailarines de renombre estarán presentes para juzgar a los bailarines, que competirán en 3 contra 3, al ritmo de la música del DJ más caliente del momento: Kopt R.

El concepto es sencillo: 4 equipos están invitados, mientras que los otros 4 se han inscrito previamente. ¡Sólo hay un ganador!

Los equipos proceden de Bélgica y de toda Francia: Sens, Caen, Chartres, Charleville-Mézières… y, por supuesto, Cherburgo estarán representados durante la velada.

Tras la batalla, de 21:00 a 24:00, la velada terminará con un Open Mic y un Dj Set a cargo de los raperos locales Target Spoted, que animarán el Autre lieu Todos los artistas que deseen actuar están invitados a venir y probar suerte en el micrófono abierto, ¡todo por diversión!

Precios : Venta anticipada 5? / Día del evento 8? / Taquilla: https://urlz.fr/nG6x.

Treffpunkt für einen Breakdance-Wettbewerb und Open-Mic-Abend im L’Autre Lieu am Samstag, den 14. Oktober.

Auf dem Programm des Abends steht ein Battle von 18 bis 21 Uhr! Drei bekannte Tänzer werden anwesend sein, um die Tänzer zu beurteilen, die in 3vs3 gegeneinander antreten, rhythmisch begleitet von der Musik des DJs, um den man derzeit in der Szene nicht herumkommt: Kopt R.

Das Konzept ist einfach: Vier Teams werden eingeladen, während die anderen vier Teams sich vorher angemeldet haben. Es gibt nur einen Sieger!

Die Teams kommen aus Belgien und ganz Frankreich: Sens, Caen, Chartres, Charleville-Mézières? und natürlich Cherbourg werden an diesem Abend vertreten sein.

Der Abend endet nach dem Battle von 21:00 bis 00:00 Uhr mit einem Open Mic und einem DJ-Set, das von den lokalen Rappern Target Spoted moderiert wird, die den Anderen Ort zum Beben bringen werden! Alle Künstler, die auftreten möchten, sind herzlich eingeladen, sich am Open Mic zu versuchen, und das alles mit viel Spaß und guter Laune!

Preise: Vorverkauf 5? / Veranstaltungstag 8? / Kartenverkauf: https://urlz.fr/nG6x.

