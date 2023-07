Sortie en bateau : La rade de Cherbourg au crépuscule Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 2 août 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Cherbourg possède la seconde plus grande rade artificielle au monde, avec une superficie de 1 500 hectares. Commencée en 1783, sous le règne de Louis XVI qui viendra à Cherbourg voir le chantier de construction, la digue centrale sera achevée en 1853. En 1860, sous l’impulsion de l’empereur Napoléon III, elle est pourvue de trois forts. Ces ouvrages qui ont évolué au cours du temps, sont propriété de la Marine Nationale qui en assure l’entretien.

Présence exceptionnelle d’un guide conférencier sur le bateau.

Durée : 1h30 – conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation..

2023-08-02 20:00:00 fin : 2023-08-02 . .

Cherbourg-Octeville Pont tournant

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Cherbourg boasts the second-largest artificial harbor in the world, with a surface area of 1,500 hectares. Begun in 1783, under the reign of Louis XVI, who came to Cherbourg to see the construction site, the central breakwater was completed in 1853. In 1860, at the instigation of Emperor Napoleon III, three forts were added. These structures, which have evolved over time, are now the property of the French Navy, which is responsible for their upkeep.

Exceptional presence of a tour guide on the boat.

Duration: 1h30 – recommended for children aged 6 and over.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Meeting point will be indicated after booking.

Cherburgo posee el segundo puerto artificial más grande del mundo, con una superficie de 1.500 hectáreas. Iniciado en 1783 bajo el reinado de Luis XVI, que acudió a Cherburgo para ver las obras, el rompeolas central se terminó en 1853. En 1860, a instancias del Emperador Napoleón III, se le dotó de tres fuertes. Estas obras, que han evolucionado con el tiempo, son propiedad de la Marina francesa, que se encarga de su mantenimiento.

Presencia excepcional de un guía en el barco.

Duración: 1h30 – recomendado para niños a partir de 6 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Cherbourg besitzt mit einer Fläche von 1.500 Hektar die zweitgrößte künstliche Reede der Welt. Der 1783 unter der Herrschaft von Ludwig XVI., der Cherbourg besuchte, um sich die Baustelle anzusehen, begonnene Mitteldamm wurde 1853 fertiggestellt. Im Jahr 1860 wurde er auf Betreiben des Kaisers Napoleon III. mit drei Forts versehen. Diese Bauwerke, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben, sind Eigentum der französischen Marine, die sie instand hält.

Außergewöhnliche Anwesenheit eines Fremdenführers auf dem Schiff.

Dauer: 1,5 Stunden – empfohlen ab 6 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche