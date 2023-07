Causeries du dimanche : Les bateaux et l’environnement Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 30 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

À l’occasion de la Fastnet et à partir des tableaux de marine, nous échangerons sur les effets des bateaux sur l’environnement au fil des siècles, et leurs évolutions récentes.

Tout le monde est bienvenu pour une discussion en petit cercle autour d’un thé ou d’un café afin d’explorer les relations de notre quotidien à l’art.

Durée : 1h15.

Sur réservation..

2023-07-30 16:30:00 fin : 2023-07-30 17:45:00. .

Cherbourg-Octeville Le Quasar – Esplanade de la Laïcité

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



On the occasion of the Fastnet and based on marine paintings, we will discuss the effects of boats on the environment over the centuries, and their recent evolution.

Everyone is welcome to join us for a small circle discussion over tea or coffee to explore the relationship between our everyday lives and art.

Duration: 1h15.

Booking essential.

Con motivo de la Fastnet y basándonos en pinturas marinas, debatiremos sobre los efectos de los barcos en el medio ambiente a lo largo de los siglos y su evolución reciente.

Todo el mundo está invitado a participar en un debate en pequeño grupo, tomando té o café, para explorar la relación entre nuestra vida cotidiana y el arte.

Duración: 1 hora y 15 minutos.

Es necesario reservar.

Anlässlich des Fastnet und anhand von Marinegemälden werden wir uns über die Auswirkungen von Schiffen auf die Umwelt im Laufe der Jahrhunderte und ihre jüngsten Entwicklungen austauschen.

Jeder ist willkommen, um im kleinen Kreis bei einer Tasse Tee oder Kaffee zu diskutieren und die Beziehungen unseres Alltags zur Kunst zu erkunden.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Nach vorheriger Anmeldung.

