Visite guidée de l’exposition Étranges cités de Nicolas de Crécy Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 30 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

En trois décennies, Nicolas de Crecy s’est imposé comme un maître de l’étrange et de l’humour décalé.

Cette visite vous invite à découvrir une exposition sous l’angle des atmosphères urbaines et du voyage. Pendant une heure, venez explorer New-York sur Loire, Kyoto, Tokyo, Mexico et bien sûr Cherbourg mis en lumière par l’artiste lors de sa résidence en 2022.

Sur réservation..

2023-07-30 15:00:00 fin : 2023-07-30 16:00:00. .

Cherbourg-Octeville Le Quasar – Esplanade de la Laïcité

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



In the space of three decades, Nicolas de Crecy has established himself as a master of the strange and the offbeat.

This tour invites you to discover the exhibition through the lens of urban atmospheres and travel. For one hour, come and explore New-York sur Loire, Kyoto, Tokyo, Mexico and, of course, Cherbourg, highlighted by the artist during his residency in 2022.

Reservations required.

En el espacio de tres décadas, Nicolas de Crecy se ha consolidado como un maestro de lo extraño y lo fuera de lo común.

Este recorrido le invita a descubrir una exposición desde la perspectiva de las atmósferas urbanas y los viajes. Durante una hora, venga a explorar Nueva York en el Loira, Kioto, Tokio, Ciudad de México y, por supuesto, Cherburgo, destacada por el artista durante su residencia en 2022.

Reserva obligatoria.

In drei Jahrzehnten hat sich Nicolas de Crecy als Meister des Seltsamen und des schrägen Humors etabliert.

Diese Führung lädt Sie dazu ein, eine Ausstellung unter dem Gesichtspunkt der urbanen Atmosphäre und des Reisens zu entdecken. Erkunden Sie eine Stunde lang New York an der Loire, Kyoto, Tokio, Mexiko-Stadt und natürlich Cherbourg, das der Künstler während seines Aufenthalts im Jahr 2022 ins rechte Licht rücken wird.

Mit Voranmeldung.

