Promenade en mer au large des côtes de la Hague Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, 13 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Vous embarquerez pour une balade exceptionnelle alliant les plaisirs de la navigation à la découverte d’un site enchanteur.

Vous découvrirez l’histoire du port d’Omonville-la-Rogue depuis l’époque gallo-romaine, l’anse Saint-Martin et ses légendes, ainsi que les côtes de Gréville chères au coeur de Jean-François Millet.

Durée : environ 3h – Tout public

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Les billets en ligne ne peuvent être acheté moins de 30 minutes avant la sortie.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation..

2023-07-13 18:30:00

Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



You’ll embark on an exceptional trip that combines the pleasures of sailing with the discovery of an enchanting site.

You’ll discover the history of the port of Omonville-la-Rogue since Gallo-Roman times, the legends of Anse Saint-Martin, and the Gréville coastline so dear to Jean-François Millet’s heart.

Duration: approx. 3 hrs

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Online tickets cannot be purchased less than 30 minutes before the tour.

Meeting point will be indicated after booking.

Embarcará en un viaje excepcional que combina los placeres de la navegación con el descubrimiento de un lugar encantador.

Descubrirá la historia del puerto de Omonville-la-Rogue que se remonta a la época galo-romana, las leyendas de Anse Saint-Martin y el litoral de Gréville tan apreciado por Jean-François Millet.

Duración: unas 3 horas – Abierto a todos

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Las entradas en línea no pueden comprarse menos de 30 minutos antes de la visita.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Sie begeben sich auf eine außergewöhnliche Fahrt, bei der Sie die Freuden der Schifffahrt mit der Entdeckung eines zauberhaften Ortes verbinden.

Sie werden die Geschichte des Hafens von Omonville-la-Rogue seit der gallo-römischen Zeit, die Anse Saint-Martin und ihre Legenden sowie die Küsten von Gréville, die Jean-François Millet am Herzen lagen, entdecken.

Dauer: ca. 3 Stunden – Für alle Altersgruppen

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Online-Tickets können nicht weniger als 30 Minuten vor dem Ausflug gekauft werden.

Der Treffpunkt wird nach der Buchung angegeben.

