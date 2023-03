Sutor Druidae > Journées Européennes des Métiers d’Art Cherbourg-Octeville, 31 mars 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

Sutor Druidae > Journées Européennes des Métiers d’Art

16 impasse Bagatelle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

2023-03-31 – 2023-04-02

Cherbourg-Octeville 16 impasse Bagatelle

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

.

Venez découvrir le savoir faire ancestral du tannage des peaux de poissons !

Durant ce week end des JEMA, vous aurez l’occasion de découvrir les différentes étapes du tannage (gras et végétal) permettant la réalisation d’un sublime cuir de saumon de Cherbourg et d’Isigny.

Gestes et outils traditionnels, odeur de poisson et senteurs végétales, une petite immersion dans le quotidien du tanneur-maroquinier.

Note : mon atelier étant situé à mon domicile dans une impasse, les visiteurs sont invités à stationner sur le parking de StokOmani et JYSK juste à côté !

sutordruidae@gmail.com +33 6 59 05 02 34 http://www.sutordruidae.fr/

Cherbourg-Octeville 16 impasse Bagatelle Cherbourg-en-Cotentin

