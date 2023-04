Réalise ton alguier à partir de 6 ans 356 rue des Algues, 17 août 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Un atelier pour apprendre à reconnaitre les algues peuplant les rochers des côtes du Cotentin et de Cherbourg.

Nous découvrirons où vivent les algues, les différentes « familles » et comment conserver ce petit trésor en réalisant un alguier. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2023-08-17 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-17 17:00:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



A workshop to learn how to recognize the seaweed found on the rocks of the Cotentin and Cherbourg coasts.

We will discover where seaweeds live, the different « families » and how to preserve this little treasure by making a seaweed bed. REGISTRATION REQUIRED

Un taller para aprender a reconocer las algas que se encuentran en las rocas de las costas de Cotentin y Cherburgo.

Descubriremos dónde viven las algas, las diferentes « familias » y cómo conservar este pequeño tesoro realizando un jardín de algas. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Ein Workshop, in dem wir lernen, die Algen zu erkennen, die die Felsen an den Küsten von Cotentin und Cherbourg bevölkern.

Wir werden herausfinden, wo die Algen leben, die verschiedenen « Familien » und wie man diesen kleinen Schatz bewahren kann, indem man einen Algenbaum anlegt. ANMELDUNG ERFORDERLICH

