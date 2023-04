Balade dans les prairies pour tout public 356 rue des Algues, 4 août 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Découverte des prairies naturelles par le biais d’une balade commentée.

Les prairies naturelles ou semi-naturelles possèdent un couvert végétal herbacé installé depuis de nombreuses années. La prairie est caractérisée par une grande richesse d’espèces végétales spontanées permettant à la faune, et notamment aux insectes, de trouver un habitat favorable à leur développement

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2023-08-04 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-04 16:00:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Discover the natural meadows through a guided walk.

The natural or semi-natural meadows have a herbaceous plant cover installed for many years. The meadow is characterized by a great wealth of spontaneous plant species allowing the fauna, and in particular the insects, to find a habitat favorable to their development

COMPULSORY REGISTRATION

Descubrimiento de praderas naturales mediante un paseo guiado.

Los prados naturales o seminaturales presentan una cubierta vegetal herbácea establecida desde hace muchos años. La pradera se caracteriza por una gran riqueza de especies vegetales espontáneas que permiten a la fauna, y en particular a los insectos, encontrar un hábitat favorable para su desarrollo

REGISTRO OBLIGATORIO

Entdecken Sie natürliche Wiesen auf einem kommentierten Spaziergang.

Natürliche oder halbnatürliche Wiesen haben eine über viele Jahre gewachsene Grasdecke. Die Wiese zeichnet sich durch einen großen Reichtum an spontanen Pflanzenarten aus, die der Fauna und insbesondere den Insekten einen günstigen Lebensraum für ihre Entwicklung bieten

VERBINDLICHE ANMELDUNG

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche