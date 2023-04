Blennie, gobie et compagnie 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Blennie, gobie et compagnie 356 rue des Algues, 2 août 2023, Cherbourg-en-Cotentin. Atelier enfant à partir de 6 ans

Découverte des animaux du littoral à marée basse, bottes et vêtements de pluie conseillés.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

Workshop for children from 6 years old

Discover the animals of the coast at low tide, boots and rain gear recommended.

REGISTRATION REQUIRED Taller para niños a partir de 6 años

Descubre los animales de la costa en marea baja, se recomienda llevar botas y ropa de lluvia.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA Workshop für Kinder ab 6 Jahren

Entdeckung der Küstentiere bei Ebbe, Stiefel und Regenkleidung werden empfohlen.

