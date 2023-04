Les animaux du littoral 356 rue des Algues, 1 août 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Atelier tout public

Découverte des animaux du littoral à marée basse, les bottes et vêtements de pluie sont conseillés.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2023-08-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-01 16:30:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Workshop for the general public

Discover the animals of the coast at low tide, boots and rain gear are recommended.

REGISTRATION REQUIRED

Taller para el público en general

Descubre los animales de la costa en marea baja, se recomienda llevar botas y ropa de lluvia.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Workshop für alle Altersgruppen

Entdecken Sie die Tiere der Küste bei Ebbe. Stiefel und Regenkleidung werden empfohlen.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche