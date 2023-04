Traces et indices 356 rue des Algues, 27 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Atelier enfant à partir de 6 ans.

Les animaux laissent des traces dans la nature.

Partons à leur recherche et découvrons quels sont les animaux qui nous ont laissé ce drôle de jeu de piste.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2023-07-27 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-27 17:00:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Workshop for children from 6 years old.

Animals leave traces in nature.

Let’s go in search of them and discover which animals have left us this funny treasure hunt.

REGISTRATION REQUIRED

Taller infantil a partir de 6 años.

Los animales dejan huellas en la naturaleza.

Vayamos en su busca y descubramos qué animales nos han dejado esta divertida búsqueda del tesoro.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Workshop für Kinder ab 6 Jahren.

Tiere hinterlassen Spuren in der Natur.

Lass uns auf die Suche gehen und herausfinden, welche Tiere uns diese lustige Spur hinterlassen haben.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

