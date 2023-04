Repas de chouette 356 rue des Algues, 25 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Atelier enfant à partir de 6 ans.

Lors de cet atelier, vous découvrirez le monde étonnant des rapaces nocturnes au travers de la dissection et de l’étude d’une pelote de réjection.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2023-07-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-25 17:00:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Workshop for children from 6 years old.

During this workshop, you will discover the amazing world of nocturnal birds of prey through the dissection and study of a pellet.

REGISTRATION REQUIRED

Taller para niños a partir de 6 años.

Durante este taller descubrirán el asombroso mundo de las rapaces nocturnas a través de la disección y estudio de una egagrópila.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Workshop für Kinder ab 6 Jahren.

In diesem Workshop lernst du die erstaunliche Welt der nachtaktiven Raubvögel kennen, indem du einen Kotballen sezierst und untersuchst.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche