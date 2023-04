Réalise ton alguier – Atelier enfant 356 rue des Algues, 18 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Un atelier pour les enfants à partir de 6 ans, pour apprendre à reconnaitre les algues peuplant les rochers des côtes du Cotentin et de Cherbourg. Les enfants découvrirons où vivent les algues, les différentes « familles » et comment conserver ce petit trésor en réalisant un alguier. INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2023-07-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-18 17:00:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



A workshop for children from 6 years old, to learn how to recognize the seaweed found on the rocks of the Cotentin and Cherbourg coasts. Children will discover where seaweeds live, the different « families » and how to preserve this little treasure by making a seaweed bed. REGISTRATION REQUIRED

Un taller para niños a partir de 6 años, para aprender a reconocer las algas que se encuentran en las rocas de las costas de Cotentin y Cherburgo. Los niños descubrirán dónde viven las algas, las diferentes « familias » y cómo preservar este pequeño tesoro creando un jardín de algas. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Ein Workshop für Kinder ab 6 Jahren, in dem sie lernen, die Algen zu erkennen, die die Felsen an den Küsten von Cotentin und Cherbourg bevölkern. Die Kinder entdecken, wo die Algen leben, die verschiedenen « Familien » und wie man diesen kleinen Schatz bewahren kann, indem man einen Algenbaum anlegt. ANMELDUNG ERFORDERLICH

