Les insectes des prairies 356 rue des Algues, 13 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Atelier enfant

Découverte des insectes vivant dans les prairies naturelles de Collignon.

À l’aide de filets et de divers outils d’observation, le groupe partira sur les traces de la biodiversité de ce milieu fragile.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2023-07-13 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-13 17:00:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



Children’s workshop

Discovery of the insects living in the natural meadows of Collignon.

With the help of nets and various observation tools, the group will go on the tracks of the biodiversity of this fragile environment.

REGISTRATION REQUIRED

Taller para niños

Descubrimiento de los insectos que viven en los prados naturales de Collignon.

Con la ayuda de redes y diversas herramientas de observación, el grupo partirá tras la pista de la biodiversidad de este frágil entorno.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Workshop für Kinder

Entdecken Sie die Insekten, die auf den natürlichen Wiesen von Collignon leben.

Mithilfe von Netzen und verschiedenen Beobachtungsinstrumenten begibt sich die Gruppe auf die Spuren der Biodiversität in diesem empfindlichen Lebensraum.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

