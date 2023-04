Visite du jardin potager 356 rue des Algues, 13 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Le jardin pédagogique est un potager expérimental favorisant la biodiversité au jardin et les cultures potagères sans intrants. Le but des échanges est de proposer aux particuliers de discuter autour des techniques mises en place pour favoriser la biodiversité au jardin..

2023-07-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-13 12:00:00. .

356 rue des Algues Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie



The educational garden is an experimental vegetable garden promoting biodiversity in the garden and vegetable crops without inputs. The goal of the exchanges is to propose to individuals to discuss the techniques implemented to promote biodiversity in the garden.

El huerto educativo es un huerto experimental que fomenta la biodiversidad en el huerto y los cultivos de hortalizas sin insumos. El objetivo de los intercambios es ofrecer a los particulares la oportunidad de debatir sobre las técnicas utilizadas para fomentar la biodiversidad en el huerto.

Der Lehrgarten ist ein experimenteller Gemüsegarten, der die Biodiversität im Garten und den Anbau von Gemüse ohne Hilfsmittel fördert. Ziel des Austauschs ist es, Privatpersonen die Möglichkeit zu bieten, über Techniken zu diskutieren, die zur Förderung der Biodiversität im Garten eingesetzt werden.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche